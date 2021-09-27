У Китаї масштабні відключення електроенергії. Зупиняються заводи і торгові центри

28 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наразі немає офіційної статистики відключень електроенергії, але її брак вже торкнувся трьох провінцій з населенням у 100 млн людей

У Китаї посилюється енергетична криза, через яку вже почалися перебої у роботі заводів. Тепер електрики не вистачає і у містах - деякі мешканці пишуть в соцмережах, що їхні будинки перестали опалювати, а на вулицях не працюють світлофори.

Брак електрики торкнувся жителів провінцій Ляонін, Гірин і Хейлунцзян. У деяких містах жителів просять не користуватися під час пікового споживання електроенергії бойлерами та мікрохвильовками. Торгові центри закривають раніше, ніж передбачено графіком.

У китайських ЗМІ поширюють відео з автомобілями, які їдуть шосе у Шеньяні без освітлення. При цьому ще в десяти провінціях Китаю, зокрема, у промислових центрах, вже запровадили обмеження на споживання електрики.

У Ляонині після раптового відключення вентиляційної системи у заводському цеху 23 робітники шпиталізували з отруєнням вуглекислим газом. У місцевих ЗМІ з'являються новини про отруєння людей, які намагалися опалювати тісні кімнати за допомогою газових плит. Перебої з електрикою можуть торкнутися майже 100 млн людей - саме стільки живе в сукупності у трьох провінціях.

Експерти вважають причиною перебоїв дефіцит вугілля та нові квоти на емісії вуглекислого газу в Китаї. Державна електромережева корпорація країни у понеділок пообіцяла найближчим часом відновити електропостачання в містах.

Через перебої минулого тижня припинили роботу чимало заводів, зокрема, ті, які постачають компоненти компаніям Tesla і Apple. У неділю увечері один з постачальників плат для продукції Apple, компанія Unimicron Technology Corp, заявила, що через обмеження на споживання електрики три її заводи зупинили роботу на п'ять днів - з 26 по 30 вересня.

Проблеми з електрикою в Китаї почалися ще влітку. У липні влада почала планові відключення в Пекіні та Сіані. Агентство Bloomberg з посиланням на китайську електромережеву корпорацію тоді повідомило, що перебої можливі в 11 провінціях на сході і в центрі країни - споживання в цих провінціях зросло до рекордних значень. Тоді аналітики пов'язували це зі спекотною погодою влітку.

Тепер, з наближенням зими, на півночі країни починає холоднішати. Міністерство енергетики Китаю наказало, щоб постачальники вугілля і газу готувалися до зимового стрибка споживання.

Вугілля, квоти, політика

Автор фото, Barcroft Media Підпис до фото, З липня кілька секторів китайської економіки змушені працювати з обмеженнями на споживання електроенергії

Адміністрація провінції Гірин (Цзілінь) намагається розв'язати проблему дефіциту вугілля, закуповуючи його у регіоні Внутрішня Монголія на півночі Китаю.

Керівники провінції Ляонін минулого тижня повідомили, що з липня цього року різко зменшилося виробництво електроенергії.

При цьому одна з енергетичних компаній написала в соцмережах, що перебої триватимуть всю зиму, а раптове відключення електрики стане новою нормою. Пізніше допис видалили, але незабаром схожа заява пролунала вже на офіційному телеканалі, повідомляє агентство Reuters.

16 липня в Китаї почала працювати нова система обміну квотами на емісії вуглецю - це найбільша подібна система, за допомогою якої Пекін сподівається скоротити викиди парникових газів китайськими заводами.

Країна пов'язує з системою великі надії - до 2060 року Китай хоче стати "вуглецево-нейтральною" країною. Це означає, що всі шкідливі викиди китайських заводів в атмосферу компенсують за допомогою технологій зниження шкоди, переходу на менш токсичні матеріали та висадки дерев.

Однак зараз центр критикує регіональних керівників за те, що вони не досягають цілей зі скорочення викидів. Пекін тисне на місцевих чиновників, аби споживання електрики в їхніх регіонах не зростало, каже кореспондент BBC у Пекіні Стівен Макдоннелл.

Спочатку - Європа, тепер - Китай. Далі - весь світ

Олексій Калмиков, бізнес-кореспондент BBC

Китайські віялові відключення - чергова ланка того самого сумного ланцюга подій, про який ми пишемо в останні тижні: в світі не вистачає всього, і в першу чергу - енергії.

В Європі вже розгорнулася газова криза, нікому працювати, немає на чому перевозити товари і ніде їх зберігати. Всюди падає випуск автомобілів та електроніки через повальний дефіцит мікрочіпів. Ціни ростуть, а економіка - гальмує. І це лише початок.

Нова криза розпочалася ще до того, як зійшла нанівець попередня - ковідна. І це погані новини для всіх, тому що після півтора року пандемії світ розраховував швидко відновити економіку і надолужити згаяне. Але швидко не вийшло.

А тепер ми бачимо, що й повільно може не вийти.

Причини енергетичної кризи в Китаї лише частково локальні (розчищення блакитного неба над Пекіном до зимової Олімпіади, бойкот австралійської сировини через дипломатичний конфлікт).

Інші причини загальносвітові: швидке відновлення виробництва та споживання після локдаунів, рекордні ціни на природний газ у світі і перехід від викопного палива до відновлюваних джерел енергії задля боротьби з глобальним потеплінням.

Тож зовсім скоро енергетична криза дійде до інших країн. У Бразилії посуха й падає генерація ГЕС.

США та Росія поповнюють власні запаси і відмовляються нарощувати експорт. В Європі було безвітряне та спекотне літо, а обсяги газу в підземних сховищах тепер рекордно низькі.

І це все сталося ще до того, як в північну півкулю прийшла зима і почався опалювальний сезон. Тож поки що у світі склалися ідеальні умови для того, щоб найближчими місяцями газ і світло, а потім і їжа, матеріали, товари та транспорт продовжили дорожчати, бізнес - банкрутувати, економіка - гальмувати, а люди - бідніти.