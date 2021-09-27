Заборонити їсти собак. Нова ініціатива президента Південної Кореї перед виборами

29 хвилин(и) тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Президент Південної Кореї Мун Чже Ін відомий своєю любов'ю до собак

Президент Південної Кореї Мун Чже Ін пропонує обміркувати запровадження заборони на споживання в їжу собак - традиційного корейського делікатесу, який в останні роки втрачає популярність.

Хоча для багатьох представників молодого покоління собачатина вже стала табу, на території країни щорічно вбивають для виробництва м'яса близько мільйона собак.

Після того, як прем'єр-міністр Південної Кореї зустрівся з президентом і розповів йому про програму щодо захисту бездомних тварин і про намір запровадити систему обов'язкової реєстрації собак, Мун Чже Ін запропонував "виважено подумати про запровадження заборони на собаче м'ясо", розповів речник південнокорейського лідера.

Собаче м'ясо не є частиною щоденного раціону середньостатистичного корейця, але воно як і раніше користується популярністю у багатьох літніх людей, які вважають його корисним для здоров'я. Крім того, м'ясо собак можна замовити у традиційних ресторанах і придбати на спеціалізованих ринках.

Раніше влада Південної Кореї ніколи не заявляла про можливу повну заборону споживання собачого м'яса.

Однак напередодні президентських виборів, які відбудуться у березні 2022 року, багато політиків, зокрема, чинний президент, намагаються підвищити свою популярність шляхом демонстрації турботи про тварин.

Втім, Мун Чже Ін і раніше був відомий як любитель собак: у нього є кілька домашніх вихованців, зокрема, непородистий собака, якого він підібрав після того, як став президентом.

Собаки у Південній Кореї останнім часом дійсно стали набагато більше, ніж їжею - дедалі більше корейців стають господарями цих домашніх тварин. Під тиском захисників прав тварин закрили кілька великих ринків та ферм з розведення собак, яких потім вбивають заради м'яса.

За даними американської організації Humane Society International (HSI), кілька тисяч ферм у Південній Кореї щорічно вирощують приблизно 2,5 млн собак, з яких близько мільйона вбивають для вживання в їжу, а інших використовують для подальшого розведення.

Що думають про це корейці

Згідно з опитуванням, яке у вересні провели на замовлення групи із захисту тварин Aware, 78% респондентів заявили, що треба заборонити виробництво і продаж м'яса собак та котів у Південній Кореї. З них 49% підтримали і заборону на споживання.

Але інше опитування, проведене дослідницькою фірмою Realmeter, показало, що в суспільстві немає консенсусу щодо заборони на вживання в їжу собачого м'яса: 41% вважає, що це особиста справа кожного, а 59% підтримали законодавчі обмеження на забій собак для споживання людиною.

Подібним чином розділилися і думки кандидатів в президенти. Лі Чже Мен, губернатор найбільш густонаселеної провінції країни Кьонгідо і провідний кандидат від партії президента Мун Чже Іна, пообіцяв домагатися заборони на споживання м'яса собак на основі суспільної злагоди.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Дедалі більше корейців мають собак-домашніх улюбленців

Проте Юн Сок Йоль, провідний лідер опозиції, сказав, що їсти чи не їсти собаче м'ясо - це питання особистого вибору для корейців.

У Південній Кореї президент може обиратись тільки на один термін.

Експерти кажуть, що молодь переважно відмовляється від вживання м'яса собак, але багато людей похилого віку вважають його невід'ємною частиною національної кухні.

Як зазначає Humane Society International, обсяги споживання м'яса собак в Південній Кореї різко зростають під час трьох днів літа, які вважають найбільш спекотними.

Торік Корейська служба BBC запитала у кількох жителів Південної Кореї, що вони думають про традиції споживання м'яса собак.

"Молоде покоління вважає, що собаки - це тільки домашні тварини. Але в давні часи собак вирощували для поїдання. Як і кроликів. Це було частиною нашої культури. Багато літніх людей як і раніше живі, вони теж члени нашого суспільства", - сказав один з наших співрозмовників.

"Зараз люди виступають проти вживання собачого м'яса в їжу через західний вплив. Людей ображає, що їх представляють як варварів. Але якщо людям забороняють щось їсти, їм це не подобається", - вважає ще один південнокореєць.

"Є багато різновидів м'яса - і все це джерела протеїну - яловичина, курятина, свинина або м'ясо качки... Вибір і так великий. Чому корейці мають дозволяти вживання в їжу собак і вважати подібну практику прийнятною?" - вважає інша співрозмовниця BBC.

Протести захисників тварин викликає не тільки сам факт вирощування собак на забій, а й способи, за допомогою яких їх традиційно вбивали.

Активісти кажуть, що зараз в Південній Кореї собак вбивають за допомогою електрики, однак в інших азійських країнах використовують інші, набагато більш жорстокі методи, коли тварин забивають до смерті, вішають, а іноді й варять живцем.

Загалом, як вважає Humane Society International, в Азії (зокрема, Китаї, Південній Кореї, Індонезії та В'єтнамі) щорічно вбивають для споживання людьми в їжу близько 30 млн собак і 10 млн кішок.

Заборони на собаче м'ясо існують в Гонконзі, Таїланді, а також на Філіппінах і на Тайвані. До заборони також має намір приєднатися Індонезія.