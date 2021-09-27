Нестача пального в Британії, вибори в Німеччині і льодовики Тянь-Шаню. Теленовини ВВС
У випуску:
- Вибори в Німеччині не дали однозначної відповіді на питання, хто формуватиме наступний уряд. А поки підраховують остаточні результати і ведуть переговори про склад майбутньої коаліції, Ангела Меркель виконуватиме обов'язки канцлерки.
- Наскільки зміниться політика офіційного Берліна щодо Києва і Москви після зміни уряду в Німеччині.
- Нестача пального в Британії: хто насправді винен у довжелезних чергах і закритті заправок.
- І як глобальне потепління позначається на льдовиках Тянь-Шаню? Спецрепортаж із Киргизстану.
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