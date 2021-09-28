Саакашвілі заявив, що повертається до Грузії під вибори. Взяв квиток
Експрезидент Міхеїл Саакашвілі заявив, що повертається до Грузії 2 жовтня рейсом Київ-Тбілісі. Про це він повідомив у Фейсбук.
Саме 2 жовтня в Грузії мають відбутися вибори до місцевих органів влади.
За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за процесом з боку.
Політик заявив, що хоче захищати волевиявлення громадян і "разом взяти участь у порятунку" країни.
"Всі повинні піти на вибори й проголосувати, зафіксувати свою позицію. Після того, як закриються дільниці, ми повинні вийти в центри наших міст, сіл і разом захистити завойовану перемогу", — цитує Саакашвілі "Грузия.Онлайн".
На підтвердження своїх слів Саакашвілі виклав фото бронювання авіарейсу з Києва до Тбілісі, який прибуває 2 жовтня о 23:05.
Якщо вірити цьому бронюванню, разом із політиком летітиме і його мати — Гіулі Аласанія.
У Грузії - тюрма?
У Грузії політика заочно засудили до шести років тюрми. Саакашвілі визнали винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.
Напад був у 2005 році. Ексдепутата зупинили у центрі Тбілісі співробітники МВС Грузії, виволокли його з автомобіля і жорстоко побили.
Гелашвілі з важкими травмами потрапив до лікарні. Кримінальну справу щодо цього інциденту заново порушили у 2013 році, коли Саакашвілі вже пішов з посади президента.
Українська політика
В Україні Саакашвілі обіймав кілька посад і періодично сварився з різними політиками.
Вперше колишній президент Грузії переїхав працювати до України після Євромайдану. Він вважався другом Петра Порошенка, отримав український паспорт й став керівником Одещини.
Згодом почав сваритися з керівництвом країни. Спочатку воював з прем'єром Яценюком, потім керівником МВС Арсеном Аваковим і врешті - з президентом Порошенком.
Після гострої критики Порошенко звільнив Саакашвілі і позбавив українського громадянства.
Проте Саакашвілі прорвався через польський кордон і всю зиму 2017-2018 років організовував у Києві протести проти Петра Порошенка.
Врешті його таки депортували з України, але він повернувся до Києва після перемоги Володимира Зеленського. Новий президент повернув йому громадянство.
У 2020 році Саакашвілі отримав посаду голови виконкому Ради реформ - дорадчого органу при Володимиру Зеленському.
Національна рада реформ є органом, який не має особливих владних повноважень за відсутності у її керівників іншої державної посади.
Друге пришестя Саакашвілі в українську владу пов'язують з головою ОП Андрієм Єрмаком, який є давнім знайомим Саакашвілі.
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски