Саакашвілі заявив, що повертається до Грузії під вибори. Взяв квиток

38 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Експрезидент Міхеїл Саакашвілі заявив, що повертається до Грузії 2 жовтня рейсом Київ-Тбілісі. Про це він повідомив у Фейсбук.

Саме 2 жовтня в Грузії мають відбутися вибори до місцевих органів влади.

За словами Саакашвілі, вирішується доля його країни, він не зможе спостерігати за процесом з боку.

Політик заявив, що хоче захищати волевиявлення громадян і "разом взяти участь у порятунку" країни.

"Всі повинні піти на вибори й проголосувати, зафіксувати свою позицію. Після того, як закриються дільниці, ми повинні вийти в центри наших міст, сіл і разом захистити завойовану перемогу", — цитує Саакашвілі "Грузия.Онлайн".

На підтвердження своїх слів Саакашвілі виклав фото бронювання авіарейсу з Києва до Тбілісі, який прибуває 2 жовтня о 23:05.

Якщо вірити цьому бронюванню, разом із політиком летітиме і його мати — Гіулі Аласанія.

У Грузії - тюрма?

У Грузії політика заочно засудили до шести років тюрми. Саакашвілі визнали винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Напад був у 2005 році. Ексдепутата зупинили у центрі Тбілісі співробітники МВС Грузії, виволокли його з автомобіля і жорстоко побили.

Гелашвілі з важкими травмами потрапив до лікарні. Кримінальну справу щодо цього інциденту заново порушили у 2013 році, коли Саакашвілі вже пішов з посади президента.

Українська політика

В Україні Саакашвілі обіймав кілька посад і періодично сварився з різними політиками.

Вперше колишній президент Грузії переїхав працювати до України після Євромайдану. Він вважався другом Петра Порошенка, отримав український паспорт й став керівником Одещини.

Згодом почав сваритися з керівництвом країни. Спочатку воював з прем'єром Яценюком, потім керівником МВС Арсеном Аваковим і врешті - з президентом Порошенком.

Після гострої критики Порошенко звільнив Саакашвілі і позбавив українського громадянства.

Проте Саакашвілі прорвався через польський кордон і всю зиму 2017-2018 років організовував у Києві протести проти Петра Порошенка.

Автор фото, УНІАН

Врешті його таки депортували з України, але він повернувся до Києва після перемоги Володимира Зеленського. Новий президент повернув йому громадянство.

У 2020 році Саакашвілі отримав посаду голови виконкому Ради реформ - дорадчого органу при Володимиру Зеленському.

Національна рада реформ є органом, який не має особливих владних повноважень за відсутності у її керівників іншої державної посади.

Друге пришестя Саакашвілі в українську владу пов'язують з головою ОП Андрієм Єрмаком, який є давнім знайомим Саакашвілі.