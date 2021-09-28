Британська армія у стані підвищеної готовності через паливну кризу

19 хвилин(и) тому

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Уряд Великої Британії привів армію у стан підвищеної готовності через паливну кризу.

Передбачається, що у разі крайньої потреби 150 армійських водіїв сядуть за кермо бензовозів і будуть розвозити паливо по автозаправках.

"Підключення військових може стати необхідним тимчасовим заходом для забезпечення додаткового ланцюжка поставок. Це допоможе послабити тиск, викликаний різким стрибком попиту на паливо у деяких районах", - заявив міністр енергетики і промислової стратегії Великої Британії Квазі Квартенг.

Британський міністр транспорту Грант Шаппс заявив, що у Британії на заправках почалася паніка, бо люди купують пальне про запас.

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Проблеми з нестачею пального почалися наприкінці минулого тижня. Водії авто стоять у довжелезних чергах у надії залити свій бак. Багато автозаправок просто закрилися.

Британська влада заявляє, що проблем з паливом в країні немає, паливо є, а криза викликана нестачею водіїв бензовозів.

Зокрема, цьому сприяв Брекзит, в результаті якого багато європейців втратили право на роботу у Британії.

Грант Шаппс засудив автомобілістів, які, за його словами, панікували і спровокували хаос у багатьох районах країни.

Однак керівництво Королівського автомобільного клубу (RAC) звертає увагу влади, що причини для суспільного невдоволення є: ціни на паливо з минулої п'ятниці нехай незначно, але зросли, і продовжать зростати.

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Деякі продавці відкрито скористались ситуацією на свою користь.

За словами голови Асоціації роздрібних торговців бензином Брайана Меддерсона, галузі вже не вистачає водіїв, а несподівану паніку спровокувала витік інформації про це.

За оцінками організації Freight UK, яка представляє індустрію вантажних перевезень, у Британії наразі не вистачає близько 100 тисяч водіїв фур і вантажівок.

Це зачіпає багато сфер економіки, зокрема, порушені ланцюги постачання продовольства у супермаркети і ресторани.

Один водій швидкої допомоги на півночі Лондона розповів ВВС, що проїхав кілька АЗС у пошуках палива. У цей час він був на зміні.

Лікарі, медсестри, закликали надавати пріоритет купівлі палива ключовим працівникам.