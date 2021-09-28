Британська армія у стані підвищеної готовності через паливну кризу
Уряд Великої Британії привів армію у стан підвищеної готовності через паливну кризу.
Передбачається, що у разі крайньої потреби 150 армійських водіїв сядуть за кермо бензовозів і будуть розвозити паливо по автозаправках.
"Підключення військових може стати необхідним тимчасовим заходом для забезпечення додаткового ланцюжка поставок. Це допоможе послабити тиск, викликаний різким стрибком попиту на паливо у деяких районах", - заявив міністр енергетики і промислової стратегії Великої Британії Квазі Квартенг.
Британський міністр транспорту Грант Шаппс заявив, що у Британії на заправках почалася паніка, бо люди купують пальне про запас.
Проблеми з нестачею пального почалися наприкінці минулого тижня. Водії авто стоять у довжелезних чергах у надії залити свій бак. Багато автозаправок просто закрилися.
Британська влада заявляє, що проблем з паливом в країні немає, паливо є, а криза викликана нестачею водіїв бензовозів.
Зокрема, цьому сприяв Брекзит, в результаті якого багато європейців втратили право на роботу у Британії.
Грант Шаппс засудив автомобілістів, які, за його словами, панікували і спровокували хаос у багатьох районах країни.
Однак керівництво Королівського автомобільного клубу (RAC) звертає увагу влади, що причини для суспільного невдоволення є: ціни на паливо з минулої п'ятниці нехай незначно, але зросли, і продовжать зростати.
Деякі продавці відкрито скористались ситуацією на свою користь.
За словами голови Асоціації роздрібних торговців бензином Брайана Меддерсона, галузі вже не вистачає водіїв, а несподівану паніку спровокувала витік інформації про це.
За оцінками організації Freight UK, яка представляє індустрію вантажних перевезень, у Британії наразі не вистачає близько 100 тисяч водіїв фур і вантажівок.
Це зачіпає багато сфер економіки, зокрема, порушені ланцюги постачання продовольства у супермаркети і ресторани.
Один водій швидкої допомоги на півночі Лондона розповів ВВС, що проїхав кілька АЗС у пошуках палива. У цей час він був на зміні.
Лікарі, медсестри, закликали надавати пріоритет купівлі палива ключовим працівникам.
У Британії паніка та черги на заправках. Що сталось і як допоможе армія
На заправках Великої Британії цими днями утворилися величезні черги машин вздовж доріг. Черг немає тільки там, де бензин скінчився.
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски