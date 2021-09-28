Байден вколов третю дозу вакцини. Наскільки це необхідно і чи робитимуть її в Україні

20 хвилин(и) тому

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У понеділок 78-річний президент США Джо Байден отримав трете щеплення від коронавірусу.

Вакцинацію бустерною дозою показали в ефірі американських телеканалів.

Всього кілька днів тому Центр з контролю і профілактики захворювань США схвалив додаткову дозу вакцини для людей, які старше 65 років і для тих, хто страждає на хронічні супутні захворювання.

Байден став одним з перших, хто отримав третю ін'єкцію, але зробив це не у зв'язку зі своїм становищем, а щоб особистим прикладом показати американцям переваги вакцинації, підкреслюють в Білому домі.

Незабаром ревакцинацію пройде перша леді США Джилл Байден.

Джо Байден проводить досить агресивну політику в питанні вакцинації населення.

Нещодавно він заявив, що у тих штатах, де процес вакцинації йде повільно, рівень захворюваності в десятки разів вище, ніж на території решти країни.

Чи потрібна всім третя доза?

Восени світ охопила нова четверта хвиля пандемії. В останні тижні вірус зростає до рекордного рівня у Шотландії, Японії та Філіппінах, як і у багатьох європейських країнах.

І є все більше доказів того, що зниження імунітету стає глобальною проблемою.

Дослідження показують, що імунітет до Covid-19 після двох етапів вакцинації поступово знижується.

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Одне британське дослідження свідчить, що дві дози вакцини Pfizer/BioNTech були ефективними на 88% через місяць і на 74% через п'ять-шість місяців. А ефективність вакцини Oxford/AstraZeneca знижувалася з 77% до 67%.

Так само як і захист, отриманий внаслідок природного зараження, імунітет від вакцини поступово ослаблюється.

Тому програми щеплення бустерною третьою дозою поступово розгортаються у різних країнах.

В Ізраїлі третю дозу для людей старше 60 років затвердили наприкінці липня. А тепер додаткове щеплення доступне кожному громадянину старше 12 років, якщо минуло щонайменше п'ять місяців з моменту вакцинації другою дозою.

Бустерні програми запровадили також Італія, Китай, Сербія та Росія.

Але все ще залишається багато питань щодо того, наскільки потрібна третя доза.

ВООЗ радить робити третє щеплення лише людям з ослабленим імунітетом - хворим на рак та людям після трансплантацій. Говорити про третю дозу, коли у деяких країнах вакциновано менш ніж 2% населення, зарано, вважають у ВООЗ.

Чи будуть робити в Україні?

Станом на 28 вересня, рішення щодо бустерної дози в Україні немає. Влада ще не вирішила, чи робити третю дозу щеплення, і якщо так, то кому.

"У нас дуже чітка позиція - жодної бустерної дози, коли у нас невакцинованих стільки людей", - різко говорить про ймовірність додаткового щеплення українців очільник МОЗ Віктор Ляшко.

У рішенні щодо бустерної дози й ревакцинації Україна буде орієнтуватися на рекомендації ВООЗ.

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"Чекаємо закінчення клінічних досліджень від виробників вакцин і на рішення ВООЗ. Ще немає доказової бази, що бустерна доза настільки ефективна, що вона перевищує ефект від повторної вакцинації", - говорить пан Ляшко.

За словами головного санітарного лікаря Ігоря Кузіна, наприкінці вересня Україна очікує отримати від виробників нові дані щодо ефективності бустерної дози.

Стратегію ревакцинації будуть розглядати ще пізніше.

В Україну доставили вже понад 20 млн доз вакцин різних виробників. Ще 25 млн обіцяють привезти до кінця року. Такої кількості доз мало б вистачити на щеплення більшості дорослого населення, але не на бустерні дози.

В Україні одну дозу отримали 6 851 529 людей, а повністю імунізовані - 5 508 212 людей, що становить понад 12% населення.