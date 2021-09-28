На аукціон виставлять пісню Леннона, яку ще ніхто не чув

36 хвилин(и) тому

Автор фото, ВВС

Рідкісний запис Джона Леннона та Йоко Оно виставлять на аукціон у столиці Данії Копенгагені.

Понад 50 років тому цей 33-хвилинний запис зробили чотири данські школярі.

Це сталося за кілька місяців до того, як The Beatles оголосили про розпад.

На ньому - інтерв'ю пари, а ще пісня, яка, як кажуть, ніколи не бачила світ.

Аукціонний дім, де буде продаватися касета, очікує отримати від лота 32-50 тис. доларів.

"Ми були групою хіпі"

У січні 1970 року група данських школярів вирушила на зустріч з відомим музикантом та взяла у нього інтерв'ю для своєї шкільної газети.

Джон Леннон та Йоко Оно подорожували тоді Данією.

"Ми були групою 16-річних хіпі", - каже Карстен Хоен, який зробив запис. За його словами, друзів тоді найбільше цікавили кампанії за мир Леннона та Оно.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Карстен Хоен записав Леннона

Школярі вмовили свого вчителя відпустити їх на зустріч, позичили касетний магнітофон та мікрофон.

Карстен Хоен записував зустріч, а його друг Джеспер Юнгерсен зробив фото.

"Джон Леннон запитав мене, звідки ви приїхали, з радіо? Ні, ми зі шкільної газети, - відповів я", - згадує зараз пан Хоен.

Зустріч була дуже теплою та невимушеною, Леннон і Оно сиділи на дивані, ноги - на столі у вовняних шкарпетках, розповідає пан Хоен.

Автор фото, BRUUN RASMUSSEN Підпис до фото, Так проходила зустріч Леннона та школярів

У той час у В'єтнамі все ще вирувала війна. Лише за кілька місяців до цього Леннон та Оно влаштували протест миру зі свого ліжка. Тиждень вони провели у ліжку, закликаючи до миру у всьому світі.

Під час зустрічі з данськими школярами дует виконав коротку мелодію під назвою Radio Peace. Її ніколи ніде не виконували ні до цього, ні після.

Автор фото, ВВС Підпис до фото, Касету з піснею продадуть на аукціоні

"Наскільки нам відомо, єдине місце, де існує ця пісня, це наша касета", - розповів пан Хоен.

За кілька місяців після цього гурт The Beatles розпався, а пан Хоен поклав касету у сховище банку.

Тепер старомодну касету продають у головному данському аукціонному домі Bruun Rasmussen у Копенгагені разом з оригінальним примірником шкільної газети та 23 фотографіями.