Як хом'як торгує криптовалютою краще за Воррена Баффета
- Девід Моллой
- Репортер з питань технологій
Багато людей в наші дні торгують криптовалютою, сподіваючись розбагатіти. І пан Гокс - не виключення.
Він відомий з двох причин. По-перше, він успішно заробляє, його кар'єрні показники випередили багатьох професійних трейдерів.
А по-друге, пан Гокс - хом'як.
До клітки ділового гризуна прилаштований офіс, куди він щодня "ходить на роботу". Хом'як також має сторінку у Twitter і канал на платформі Twitch, де транслюють його торгові сесії.
В офісі Гокса стоїть клітка з "колесом намірів" і двома тунелями "рішень". Бігаючи колесом, хом'як обирає одну з близько 30 криптовалют, а кожен з двох тунелів означає продаж чи купівлю.
Клітка під'єднана до комп'ютера, що фіксує дії хом'яка і здійснює операції з криптою. Якщо гризун біжить тунелем "покупки", то комп'ютер купує обрану гризуном криптовалюту на 20 євро. Якщо тунелем "продажу", то здає позицію.
Власники пухнастого фінансиста - двоє 30-річних чоловіків із Німеччини.
Проєкт з хом'яком став для них звичайним хобі під час пандемії коронавірусу.
"Ціни на все невпинно зростають, при високій орендній платі дуже важко домогтися економії", - розповіли вони.
"Схоже, більшість людей нашого покоління не бачать іншого шляху, окрім як вкласти частину своїх заощаджень у криптовалютний ринок, не маючи жодного уявлення про те, що там відбувається".
"Ми жартували, чи зможе мій хом'як ухвалювати розумніші інвестиційні рішення, ніж ми, люди", - каже один з авторів проєкту.
Ім'я хом'яка - це натяк на потенційні катастрофи на ринку криптовалют. Компанія під назвою MtGox була однією з найбільших бірж віртуальної валюти на планеті - поки її не зламали хакери й не вкрали сотні тисяч біткойнів, внаслідок чого компанія оголосила про банкрутство.
Goxx Capital
Власник тварини - викладач і фахівець з прототипування. Його партнер - найкращий друг з часів університету, програміст.
Друзі живуть за сотні кілометрів один від одного і працюють над проєктом, який назвали Goxx Capital, дистанційно. За їхніми словами, вони роблять це заради розваги.
Перший місяць роботи був важким. Пан Гокс почав 12 червня з 326 євро, розмістивши замовлення на Stellar (XLM). Через місяць і 95 замовлень Goxx Capital впав на 7,3%.
Але до 27 вересня кар'єрні показники безстрашного трейдера виросли на 19,41%.
Згідно з розрахунками крипто-новинного сайту Protos, це перевершує не лише основні фондові ринки, такі як FTSE 100 або Dow Jones, а й Berkshire Hathaway, найбільшого інвестора Воррена Баффета.
І навіть на самому ринку криптовалют Goxx іноді трохи випереджає біткойн, найбільшу з таких валют.
Goxx Capital - несправжня інвестиційна фірма, її засновники постійно підкреслюють, що їхні твіти не варто сприймати як поради з інвестування.
Смарт-офіс
"Офіс" пана Гокса зроблений майже повністю вручну, за винятком деяких фрагментів коду (бібліотек), що були повністю автоматизовані з використанням широкого спектра технологій, включно з програмними скриптами, мікроконтролерами, одноплатними комп'ютерами, автоматизованим проєктуванням, 3D-друком тощо.
До того ж власник встановив у клітці дві камери й запустив трансляцію на Twitch, завдяки якій користувачі можуть спостерігати за діями хом'яка в реальному часі.
Така розвага останнім часом стала доволі популярною і зібрала чималу аудиторію.
"Є плани надати Гоксу більше контролю і дозволити йому обирати суму покупки, якщо інтерес до каналу зростатиме", - кажуть автори проєкту.
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