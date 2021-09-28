Неймовірна краса. Французький астронавт сфотографував полярне сяйво з МКС
Астронавт Європейського космічного агентства француз Тома Песке надіслав з Міжнародної космічної станції дивовижне фото полярного сяйва, яким його можна побачити з висоти 400 км над Землею.
Фотографію Тома Песке зробив ще 20 серпня, але опублікував її тільки зараз.
Астронавтам на МКС часто вдається спостерігати Аврору, але цього разу, пояснив Песке у Twitter, це було особливо яскраве видовище.
"Частина Землі, яка перебуває в тіні, освітлена повним місяцем, майже як денним світлом", - зазначив француз. Щоправда, він не розповів, чи зробив це фото над Північним або над Південним полюсом.
Аврора виявилася такою яскравою ще й через нещодавній спалах на Сонці.
Полярне сяйво виникає, коли заряджені частинки сонячного вітру досягають нашої планети. Потрапляючи в магнітні полюси Землі, вони взаємодіють з верхніми шарами земної атмосфери.
Людському оку ці потоки помітні як танцюючі смужки світла. Часом спалахи на Сонці, як у цьому випадку, надсилають на Землю надмірно багато заряджених частинок - тоді Аврора буває більш яскравою, ніж зазвичай.
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