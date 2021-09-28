Масове відключення електрики в Китаї. Країні прогнозують сповільнення росту ВВП

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Відключення електроенергії викликають занепокоєння щодо майбутнього китайської економіки

Goldman Sachs став останнім банківським гігантом, який знизив прогноз економічного зростання для Китаю, оскільки країна стикнулася з нестачею енергії.

Тепер очікується, що друга за величиною економіка світу зросте цього року на 7,8% у порівнянні з попереднім прогнозом у 8,2%.

Інвестбанк заявляє, що серйозне скорочення промислового виробництва, викликане відключеннями електроенергії, додає "істотний тиск у бік зниження".

За оцінками, ці відключення торкнулися 44% обсягу промислової діяльності Китаю.

Через брак електроенергії, викликаної екологічним контролем, обмеженнями поставок та різким зростанням цін, деякі фабрики та будинки залишилися без електрики.

Дефіцит енергії спочатку зачепив виробників по всій країні, багато з яких мусили обмежити або зупинити виробництво в останні тижні.

Документ, переглянутий BBC, розповідає, що найбільший порт на півночі Китаю у Тяньцзіні постраждав від браку електроенергії. Очікується, що нормування потужності кранів, які підіймають вантажі між кораблями і берегом, триватиме до кінця тижня.

Наразі нестача електроенергії поширилася на деякі будинки, а жителі північного сходу Китаю зіткнулися з неоголошеним відключенням електроенергії в останні кілька днів.

Люди, які живуть в провінціях Ляонін, Цзілінь і Хейлунцзян, скаржилися в соціальних мережах на відсутність опалення, непрацюючі ліфти та світлофори. Керівники провінцій щосили намагаються гарантувати жителям електрику та опалення.

Китай як і раніше сильно залежить від вугілля для виробництва електроенергії.

Японський фінансовий гігант Nomura, інвестиційний банк з Волл-стріт Morgan Stanley та China International Capital Corporation також або знизили свої прогнози економічного зростання для Китаю, або попередили про уповільнення зростання через перебої в подачі електроенергії.

Китайська економіка намагається впоратися з впливом нових жорстких правил на деякі з найбільших галузей економіки країни, такі як сектор нерухомості і технологічні компанії.

Занепокоєння через Evergrande

Стурбованість долею гіганта сектору нерухомості Evergrande з великою заборгованістю також впливає на настрої інвесторів.

"Значна невизначеність залишається відносно четвертого кварталу, оскільки ризики як зростання, так і зниження пов'язані переважно з підходом уряду до управління потрясіннями щодо Evergrande, строгістю дотримання екологічних цільових показників і ступенем пом'якшення політики", - повідомили у Goldman Sachs.

У понеділок центральний банк Китаю, не згадуючи про Evergrande, пообіцяв захистити споживачів, які інвестували у ринок житла.

Оголошення Народного банку Китаю сприйняли як сигнал про те, що влада готова діяти, щоб зупинити будь-які наслідки кризи Evergrande, яка поширюється на інші частини економіки.

В останні дні світові ринки були приголомшені, адже інвесторі стурбовані здатністю цієї компанії виплачувати відсотки по її боргу на суму понад 300 мільярдів доларів.