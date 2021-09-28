Притула створює власну партію

28 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Телеведучий та гуморист Сергій Притула, який у 2020 році балотувався в мери Києва від партії "Голос", оголосив про створення власної політичної партії.

"Це очевидно буде політична партія. Поки що вона на етапі формування, якщо ви хочете зараз ексклюзиву у вигляді якогось неймінгу, брендінгу і так далі, то дайте мені трішки часу і я обов'язково вам все розкажу", - заявив він в ефірі 24 телеканалу.

"Але це однозначно буде не віртуальна якась історія. Проте поспішати з набуттям суб'єктності я не буду", - пообіцяв він.

Притула також підтвердив намір створити партію в коментарі Українській правді.

За його словами, команда у регіонах вже формується, і після її формування ЗМІ дізнаються всі деталі.

Участь і розкол в "Голосі"

Сергій Притула з'явився в українській політиці 2019 року, коли під №30 пішов на парламентські вибори у складі списку партії "Голос". До Ради не потрапив.

На виборах мера Києва у 2020 році Притула здобув 7,87% голосів та третє місце.

Під час розколу в партії підтримав опозиційну до лідерки "Голосу" Кіри Рудик частину фракції.

Сама лідерка закидала Притулі наявність багатьох "різних амбіцій".

"Пан Притула з нами півтора року. За цей час у нього було багато різних амбіцій: бути депутатом Київради, бути мером, бути членом політради, потім він знову повертався до своєї шоу-бізнесової кар'єри, потім він хотів робити, здається, свою партію, тепер він хоче очолити "Голос". [...] Маю зауважити, що ми будемо діяти винятково згідно з нашими процедурами", - наголосила Рудик.

Притула заявив про вихід з партії ""Голос" у червні 2021 року.

Автор фото, Сергій Притула / Facebook

За його словами, цей крок не означав, що він йде з політики, а рішення про вихід з політсили пов'язане із діями чинного керівництва. Він давно мав публічний конфлікт з керівницею "Голосу" Кірою Рудик.

"Я йду з партії, яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилась від наших початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення [...] На мою думку, єдино правильним рішенням є максимально дистанціюватись від цього керівництва", - додав Притула.

У заяві на сайті "Голосу" Притулу привітали з тим, що він "визначився зі своїми політичними планами".

"Ми не здивовані тим, що особисті амбіції Сергія Притули і бажання отримати керівні посади будь-якою ціною взяли гору над спільною ціллю - побудувати велику ліберальну партію в України та спільно втілювати всі програмні обіцянки, задекларовані протягом двох виборчих кампаній, у тому числі і паном Сергієм", - йшлося в заяві.

"Але ми вітаємо Сергія Притулу з тим, що він зрештою визначився зі своїми політичними планами. Бажаємо йому удачі в побудові власного політичного проєкту, за який він, вочевидь, візьметься, а також у кар'єрі у шоу-бізнесі, яку він успішно продовжує".

Автор фото, Unian Підпис до фото, Притула давно мав публічний конфлікт з керівницею "Голосу" Кірою Рудик

Після виходу Притули з партії, у червні 2021 року, 10 з 20 депутатів "Голосу" заснували опозиційну до Кіри Рудик групу "Справедливість", яка пізніше зросла до 11 депутатів. У липні кілька з них оголосили про вихід з партії через незгоду з курсом Кіри Рудик та очільника фракції Ярослава Железняка, а також порядком організації з'їзду партії.