Саакашвілі їде до Грузії, криза з пальним у Британії і прем'єра Бонда. Теленовини ВВС
У випуску 28 вересня:
- Михеїл Саакашвілі збирається до Грузії захищати результати місцевих виборів у суботу. Як його там зустрінуть? Розповідають кореспонденти ВВС.
- Криза з пальним у Британії. Прем'єр каже - бензину вистачить усім, але попит усе ще завищений.
- Чому маленька Албанія приймає стільки ж афганських біженців, скільки й набагато більша Британія?
- Нова порція "бондіани" виходить на світові екрани. В Лондоні пройшла прем'єра фільму No Time To Die.
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