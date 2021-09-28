Саакашвілі їде до Грузії, криза з пальним у Британії і прем'єра Бонда. Теленовини ВВС

49 хвилин(и) тому

У випуску 28 вересня:

Михеїл Саакашвілі збирається до Грузії захищати результати місцевих виборів у суботу. Як його там зустрінуть? Розповідають кореспонденти ВВС.

Криза з пальним у Британії. Прем'єр каже - бензину вистачить усім, але попит усе ще завищений.

Чому маленька Албанія приймає стільки ж афганських біженців, скільки й набагато більша Британія?

Нова порція "бондіани" виходить на світові екрани. В Лондоні пройшла прем'єра фільму No Time To Die.

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