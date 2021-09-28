Саакашвілі їде до Грузії, криза з пальним у Британії і прем'єра Бонда. Теленовини ВВС

У випуску 28 вересня:

  • Михеїл Саакашвілі збирається до Грузії захищати результати місцевих виборів у суботу. Як його там зустрінуть? Розповідають кореспонденти ВВС.
  • Криза з пальним у Британії. Прем'єр каже - бензину вистачить усім, але попит усе ще завищений.
  • Чому маленька Албанія приймає стільки ж афганських біженців, скільки й набагато більша Британія?
  • Нова порція "бондіани" виходить на світові екрани. В Лондоні пройшла прем'єра фільму No Time To Die.

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал!