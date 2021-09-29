Генерали проти Байдена. Хто каже правду про виведення військ з Афганістану
Одразу два американські генерали заявили, що рекомендували залишити в Афганістані 2500 військових перед повним виведенням американських військових у серпні.
Свідчення генерала Марка Міллі та генерала Френка Маккензі Конгресу суперечать словам президента Джо Байдена, який сказав, що не пам'ятає подібних порад.
Таліби захопили владу в Афганістані у серпні - після стрімкого просування країною.
За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, США були вражені швидкістю падіння афганського уряду.
У вівторок обидвох генералів допитав комітет збройних сил Сенату разом з міністром оборони Ллойдом Остіном.
Слухання відбуваються після хаотичної евакуації з аеропорту Кабула, коли іноземні держави хотіли вивезти своїх громадян додому, а тисячі зневірених афганців просили порятунку.
Під час евакуації внаслідок вибуху загинули 182 людини, з-поміж них 13 американських військових і 169 афганців. Напад став найбільш смертоносним днем для американських військових в Афганістані з 2011 року.
Якби війська залишили
Генерал Маккензі, який на чолі Центрального командування США контролював виведення військ з Афганістану, під час виступу перед сенаторами-республіканцями сказав, що він рекомендував залишити в Афганістані невелику частину - 2500 військовослужбовців.
Це суперечить словам президента Байдена журналісту ABC 19 серпня про те, що він не пам'ятає, щоб хтось давав йому таку пораду.
Генерал Міллі сказав, що він погоджується з рекомендацією, але відмовився підтвердити, що слова Байдена є "неправдою".
Пізніше ситуацію прокоментувала речниця Білого дому Джен Псакі.
"Президент цінує відверті поради ... керівників об'єднаних сил і військових, - сказала вона. - Це не означає, що він завжди з ними погоджується".
Вона додала, що якби американські військові залишили в країні після серпневого дедлайну, то США зараз воювали б з талібами.
Зв'язки з "Аль-Кайдою"
Крім того, обидва генерали підтвердили, що в Афганістані, як і раніше діє "Аль-Кайда", яка тепер може зміцнити свої позиції.
"Талібан" був і продовжує залишатися терористичною організацією, яка не розірвала зв'язки з "Аль-Кайдою", - сказав генерал Міллі.
Це також суперечить заявам президента Байдена про те, що це екстремістське угруповання знищили.
За словами кореспондента ВВС Ентоні Зуркера, свідчення генералів в Сенаті дають нові аргументи республіканцям, які звинувачують Джо Байдена у тому, що він брехав американцям про ситуацію з виведенням військ з Афганістану.
Вперше американські війська увійшли в Афганістан наприкінці 2001 року, невдовзі після нападів 11 вересня.
З того часу і до 2021 США витратили близько 985 мільярдів доларів і розмістили в країні десятки тисяч військовослужбовців, досягши максимуму в 110 тисяч у 2011 році.
За кілька тижнів між падінням Кабула та кінцевим терміном виведення військ 31 серпня США евакуювали 4000 військових. Вони також вивезли близько 50 тисяч афганських біженців.
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