Генерали проти Байдена. Хто каже правду про виведення військ з Афганістану

1 година тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Генерал Міллі назвав повний вивід американських військ з Афганістану помилкою

Одразу два американські генерали заявили, що рекомендували залишити в Афганістані 2500 військових перед повним виведенням американських військових у серпні.

Свідчення генерала Марка Міллі та генерала Френка Маккензі Конгресу суперечать словам президента Джо Байдена, який сказав, що не пам'ятає подібних порад.

Таліби захопили владу в Афганістані у серпні - після стрімкого просування країною.

За словами голови Об'єднаного комітету начальників штабів Марка Міллі, США були вражені швидкістю падіння афганського уряду.

У вівторок обидвох генералів допитав комітет збройних сил Сенату разом з міністром оборони Ллойдом Остіном.

Слухання відбуваються після хаотичної евакуації з аеропорту Кабула, коли іноземні держави хотіли вивезти своїх громадян додому, а тисячі зневірених афганців просили порятунку.

Під час евакуації внаслідок вибуху загинули 182 людини, з-поміж них 13 американських військових і 169 афганців. Напад став найбільш смертоносним днем для американських військових в Афганістані з 2011 року.

Якби війська залишили

Генерал Маккензі, який на чолі Центрального командування США контролював виведення військ з Афганістану, під час виступу перед сенаторами-республіканцями сказав, що він рекомендував залишити в Афганістані невелику частину - 2500 військовослужбовців.

Це суперечить словам президента Байдена журналісту ABC 19 серпня про те, що він не пам'ятає, щоб хтось давав йому таку пораду.

Генерал Міллі сказав, що він погоджується з рекомендацією, але відмовився підтвердити, що слова Байдена є "неправдою".

Пізніше ситуацію прокоментувала речниця Білого дому Джен Псакі.

Автор фото, ЕРА

"Президент цінує відверті поради ... керівників об'єднаних сил і військових, - сказала вона. - Це не означає, що він завжди з ними погоджується".

Вона додала, що якби американські військові залишили в країні після серпневого дедлайну, то США зараз воювали б з талібами.

Зв'язки з "Аль-Кайдою"

Крім того, обидва генерали підтвердили, що в Афганістані, як і раніше діє "Аль-Кайда", яка тепер може зміцнити свої позиції.

"Талібан" був і продовжує залишатися терористичною організацією, яка не розірвала зв'язки з "Аль-Кайдою", - сказав генерал Міллі.

Це також суперечить заявам президента Байдена про те, що це екстремістське угруповання знищили.

За словами кореспондента ВВС Ентоні Зуркера, свідчення генералів в Сенаті дають нові аргументи республіканцям, які звинувачують Джо Байдена у тому, що він брехав американцям про ситуацію з виведенням військ з Афганістану.

Автор фото, ЕРА Підпис до фото, Тисячі афганців хотіли виїхати з країни і намагалися прорватися в аеропорт

Вперше американські війська увійшли в Афганістан наприкінці 2001 року, невдовзі після нападів 11 вересня.

З того часу і до 2021 США витратили близько 985 мільярдів доларів і розмістили в країні десятки тисяч військовослужбовців, досягши максимуму в 110 тисяч у 2011 році.

За кілька тижнів між падінням Кабула та кінцевим терміном виведення військ 31 серпня США евакуювали 4000 військових. Вони також вивезли близько 50 тисяч афганських біженців.