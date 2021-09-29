Як повернути втрачений після Covid-19 нюх?
Краплі для носа з вітаміном А можуть лікувати втрату або зміну нюху у деяких людей, які перехворіли коронавірусом, кажуть британські дослідники.
Щоб довести це, Університет Східної Англії проводить зараз дослідження.
Лише дехто з їхніх пацієнтів-добровольців отримає справжнє лікування, але усіх учасників дослідження проситимуть нюхати сильні запахи, такі як тухлі яйця і троянди. І далі за допомогою сканування мозку перевірять, чи вітамін А відновив пошкоджені нюхові шляхи чи ні.
Втрата або зміна нюху є поширеним симптомом Covid, хоча багато інших вірусів, наприклад грип, також можуть спричиняти його.
І хоча більшість людей природним чином відновлюють нюх впродовж кількох тижнів, у багатьох залишаються постійні розлади запаху.
У 29-річної Ліни Алнаді з Лондона після ковіду розвинулася парозія, тобто запах багатьох звичних речей для неї змінився.
Наприклад, вода з-під крана має жахливий запах болота чи каналізації. Коріандр пахне дезодорантом.
А яйця - одна з улюблених страв Ліни - пахнуть паленою гумою.
Вона каже, що втрата нюху сильно вплинула на її харчування.
"Було багато продуктів, які я просто не могла з'їсти. Це дуже засмучує", - розповідає дівчина.
Нюхові лайфхаки
Прості речі, такі як душ або чищення зубів, також неприємні через її викривлене відчуття запаху.
Але ситуація поступово покращилася, і Ліна знайшла кілька лайфхаків, які їй допомагають.
"Додавання лимона або перцю до продуктів може зробити їхній запах кращим", - каже вона.
"Я також експериментувала і складала списки безпечних продуктів, які б не викликали блювання", - розповідає Ліна.
Дослідники з'ясовують, чи збільшується активність пошкоджених нюхових шляхів в мозку пацієнтів, коли вони отримують в ніс краплі з вітаміном А.
"Ми будемо шукати зміни у розмірі нюхової цибулини - ділянки над носом, де нюхові нерви з'єднуються разом і з мозком. Також ми розглянемо активність в областях мозку, пов'язаних з розпізнаванням запахів", - пояснює професор Карл Філпотт з Університету Східної Англії.
Вітамін А або ретинол допомагає підтримувати:
- імунну система, яка захищає організм від хвороб та інфекцій;
- зір
- шкіру та слизові оболонки деяких частин тіла, зокрема носу.
Жиророзчинний вітамін А міститься у багатьох молочних продуктах, а також деяких овочах.
Водночас люди, які приймають добавки вітаміну А, повинні знати, що їх надмірна кількість може бути шкідливою.
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