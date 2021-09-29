У Білорусі застрелили айтішника. Влада каже, він убив силовика КДБ

38 хвилин(и) тому

Автор фото, ОНТ Підпис до фото, Кадри державного телеканалу, на яких ймовірно убитий чоловік і його дружина у своїй квартирі

КДБ Білорусі повідомив про вбивство свого співробітника при спробі правоохоронців провести обшук у квартирі мешканця Мінська.

Господаря квартири нібито застрелили, його дружину затримали. ЗМІ повідомили, що вбитий мінчанин - співробітник великої IT-компанії.

Як стверджує КДБ, у вівторок його оперативники проводили заходи "з відпрацювання адрес, за якими могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності".

Убитого мешканця квартири в КДБ називають "особливо небезпечним злочинцем".

Державний телеканал ОНТ показав змонтоване відео, зняте з різних ракурсів - з під'їзду і з квартири. На одних кадрах люди в штатському на сходах вимагають від господарів відкрити двері, погрожуючи їх виламати.

На інших кадрах, знятих у кімнаті, видно чоловіка з мисливською рушницею, а також жінку, яка знімає те, що відбувається, на мобільний телефон. Хто зняв це відео - невідомо.

Далі знову показують кадри зі сходів. Люди в штатському виламують двері кувалдою, потім вирізають їх болгаркою і вриваються до квартири. Починається перестрілка, один з тих, хто увірвався всередину, падає, видно кров.

Автор фото, ОНТ

"На законні вимоги співробітників правоохоронних органів 31-річний житель Мінська відмовився відкрити двері квартири й забарикадувався в ній. З метою подальшого так званого "хайпу" проводив відеозйомку. Після проникнення у квартиру співробітників, чоловік відкрив вогонь з мисливської рушниці у бік правоохоронців. В результаті одному з них заподіяв тілесні ушкодження, від яких він помер в лікарні", - заявили в Слідчому комітеті Білорусі.

Кого вбили

Мешканця, який стріляв в оперативників, вбили в перестрілці. За повідомленнями, це співробітник американської IT-компанії EPAM Systems Андрій Зельцер, який мешкав разом з дружиною і сином-школярем.

"Його 40-річну дружину, яка також вела відеозйомку злочину і сприяла його вчиненню, затримали за підозрою в співучасті вбивства співробітника КДБ", - заявляє СК.

Де був їхній син під час перестрілки, не повідомляють.

За інформацією видання "Медіазона", зараз жінка перебуває в мінському СІЗО на вулиці Окрестина.

Генеральна прокуратура Білорусі провела перевірку за фактом застосування зброї. "Прокурорською перевіркою встановлено, що співробітники КДБ діяли в межах наданих прав і відповідно до законодавства", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі відомства.

Автор фото, ВВС

У відомстві уточнили, що у КДБ мали намір провести у квартирі обшук на підставі санкції заступника генпрокурора і приїхали туди зі свідками.

"При підготовці до проведення процесуальної дії співробітники представилися мешканцям квартири представниками правоохоронних органів", - заявляє прокуратура.