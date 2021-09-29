У Білорусі застрелили айтішника. Влада каже, він убив силовика КДБ
КДБ Білорусі повідомив про вбивство свого співробітника при спробі правоохоронців провести обшук у квартирі мешканця Мінська.
Господаря квартири нібито застрелили, його дружину затримали. ЗМІ повідомили, що вбитий мінчанин - співробітник великої IT-компанії.
Як стверджує КДБ, у вівторок його оперативники проводили заходи "з відпрацювання адрес, за якими могли перебувати особи, причетні до терористичної діяльності".
Убитого мешканця квартири в КДБ називають "особливо небезпечним злочинцем".
Державний телеканал ОНТ показав змонтоване відео, зняте з різних ракурсів - з під'їзду і з квартири. На одних кадрах люди в штатському на сходах вимагають від господарів відкрити двері, погрожуючи їх виламати.
На інших кадрах, знятих у кімнаті, видно чоловіка з мисливською рушницею, а також жінку, яка знімає те, що відбувається, на мобільний телефон. Хто зняв це відео - невідомо.
Далі знову показують кадри зі сходів. Люди в штатському виламують двері кувалдою, потім вирізають їх болгаркою і вриваються до квартири. Починається перестрілка, один з тих, хто увірвався всередину, падає, видно кров.
"На законні вимоги співробітників правоохоронних органів 31-річний житель Мінська відмовився відкрити двері квартири й забарикадувався в ній. З метою подальшого так званого "хайпу" проводив відеозйомку. Після проникнення у квартиру співробітників, чоловік відкрив вогонь з мисливської рушниці у бік правоохоронців. В результаті одному з них заподіяв тілесні ушкодження, від яких він помер в лікарні", - заявили в Слідчому комітеті Білорусі.
Кого вбили
Мешканця, який стріляв в оперативників, вбили в перестрілці. За повідомленнями, це співробітник американської IT-компанії EPAM Systems Андрій Зельцер, який мешкав разом з дружиною і сином-школярем.
"Його 40-річну дружину, яка також вела відеозйомку злочину і сприяла його вчиненню, затримали за підозрою в співучасті вбивства співробітника КДБ", - заявляє СК.
Де був їхній син під час перестрілки, не повідомляють.
За інформацією видання "Медіазона", зараз жінка перебуває в мінському СІЗО на вулиці Окрестина.
Генеральна прокуратура Білорусі провела перевірку за фактом застосування зброї. "Прокурорською перевіркою встановлено, що співробітники КДБ діяли в межах наданих прав і відповідно до законодавства", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі відомства.
У відомстві уточнили, що у КДБ мали намір провести у квартирі обшук на підставі санкції заступника генпрокурора і приїхали туди зі свідками.
"При підготовці до проведення процесуальної дії співробітники представилися мешканцям квартири представниками правоохоронних органів", - заявляє прокуратура.
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