Виверження вулкана на Пальмі - утворюється токсичний газ

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Лава вулкана, що продовжує виверження на іспанському острові Пальма досягла Атлантичного океану, викликаючи побоювання про викиди токсичних газів.

Помітно хмари білої пари, які підіймаються під час потрапляння розпеченої лави у воду в районі Плая-Нуева.

Це може викликати хімічну реакцію і подразнювати шкіру та очі, а також впливати на дихання.

Внаслідок виверження вулкана Кумбре-В'єха на Канарських островах 19 вересня зруйновані сотні будинків, близько шести тисяч людей евакуювали. Лава залила будинки, школи та деякі бананові плантації.

Лава досягла океану пізно ввечері у вівторок, написав Інститут вулканів Канарських островів у Twitter.

Існують також побоювання, що тепер частина берегової лінії може зруйнуватися.

Влада Іспанії оголосила Пальму - найбільш північно-західний острів архіпелагу біля узбережжя Північної Африки - зоною лиха, пообіцявши фінансову підтримку всім, хто постраждав.

Небезпека лави

Коли розпечена лава входить у холодну воду океану, відбувається викид цього газу.

Автор фото, Getty Images

"Утворюється пара соляної кислоти, водяня пара та шматочки попелу, - пояснює журналіст-науковець і вулканолог доктор Робін Джордж Ендрюс. - Очевидно, що цим краще не дихати".

Викид газу може викликати подразнення очей, легень та шкіри, але це не має бути проблемою, якщо мешканці триматимуться на відстані від цієї території.

За словами науковця, також можливі вулканічні вибухи, оскільки потрапляння лави в морську воду створює "ефект скороварки" і може відбутися викид вулканічних уламків.

На Гаваях стався інцидент, коли шматок розплавленої породи, відомий як лавова бомба, влучив у туристичний човен біля узбережжя Гаваїв у 2018 році, поранивши 23 людини.

Влада встановила зону відчуження навколо лави, зокрема і в морі, щоби тримати людей якомога далі від будь-якої потенційної небезпеки.