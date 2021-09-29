Поліція застрелила рідкісного білого оленя. Він бігав містом Британії

1 година тому

Автор фото, GARETH SULLIVAN Підпис до фото, Поліція вбила оленя, тому що вбачала у ньому небезпеку

Поліція британського міста Бутл застрелила рідкісного білого оленя, який бігав містом.

Королівське товариство з питань запобігання жорстокому поводженню з тваринами порадило поліції дати оленю спокій і він "врешті-решт дістанеться додому".

Але поліція району Мерсісайд заявила, що офіцери вирішили умертвити оленя після занепокоєння, що він може становити небезпеку для автомобілістів та пішоходів.

Правоохоронці заявили, що вперше отримали повідомлення про те, що олень-самець бігає дорогами міста, вранці у неділю.

Озброєні поліцейські змогли загнати його на промислову територію і зупинити.

Викликали ветеринара, який стежив за самопочуттям тварини та допомагав її втримати.

Чи була небезпека?

Однак поліція заявила, що "не змогла отримати допомогу" і знайти організацію, яка могла б допомогти повернути оленя в природу безпечно.

За словами поліції, тварина зазнала страждань.

"Не було можливості дозволити оленю бродити містом, оскільки це може бути небезпечно для автомобілістів та громадськості у цьому районі, особливо з настанням темряви", - сказав представник поліції.

"У результаті вирішили умертвити оленя", - додав він.

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Речниця організації з захисту тварин заявила, що оленя можна було приспати.

"Це потрібно робити обережно у громадських місцях, оскільки олень може здригнутися і втекти, коли у нього влучить дротик. Це може створити ще більшу проблему для громадської безпеки та добробуту тварин", - додала вона.

Хоча олені традиційно живуть у лісах, на болотах і в паркових зонах, все частіше їх можна зустріти в містах по всій Британії.

Чому олень стає білим?

Білі олені, як правило, самці, широко розповсюджені у більшій частині Великої Британії.

Самці з білим забарвленням зустрічаються не так часто, як інші три основні кольоротипи (звичайний, плямистий і чорний), але, як правило, виділяються на тлі інших представників стада.

Білі олені не є альбіносами. У них нормальна пігментація очей, хоча копита і ніс можуть бути трохи блідішими, ніж в оленів з іншим забарвленням.

Незвичайно бліда шерсть у білого оленя зазвичай є результатом недостатнього вироблення меланіну, хімічної речовини, відповідальної за пігментацію шкіри.