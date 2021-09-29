Хто такий Вернидуб: український тренер, який сенсаційно обіграв "Реал" в Лізі чемпіонів

6 хвилин(и) тому

Автор фото, fc-sheriff.com Підпис до фото, Українській вболівальники очікували Юрія Вернидуба у київському "Динамо" чи донецькому "Шахтарі", але там вирішили укласти контракт з іноземними тренерами

Тираспольський "Шериф", який вперше в історії грає у груповому етапі Ліги чемпіонів, створив справжню сенсацію, коли обіграв на виїзді мадридський "Реал" 2:1.

Творцем цього "футбольного дива" став український тренер Юрій Вернидуб, який довго тренував луганську "Зорю", але потім був змушений поїхати працювати за кордон.

За кілька тижнів до цього він створив першу сенсацію цієї Ліги Чемпіонів, яка вже видається не такою і сенсацію, - обіграв донецький "Шахтар".

Легенда "Зорі"

Юрію Вернидубу 55 років, він житомирянин.

Починав грати за житомирський "Спартак" (попередник сучасного "Полісся") на позиції захисника і півзахисника.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Хто такий цей Вернидуб?" - запитувало багато футбольних вболівальників після виграшу "Шерифа" у "Реала"

Також виступав за команди у нижчих радянських лігах, а з запорізьким "Металургом" у 1990-у році вийшов до вищої ліги СРСР.

У середині 1990-х невдало намагався пограти в Німеччині за "Хемніцер" з другої бундесліги, потім повернувся в Запоріжжя, але виступав там вже за "Торпедо".

А завершував кар'єру гравця в Росії у петербурзькому "Зеніті", з яким дебютував у єврокубках. Там він навіть був капітаном, коли клуб взяв кубок Росії.

Тренерську роботу починав знову у Запоріжжі в місцевому "Металурзі", але перших реальних успіхів як тренер досяг у луганській "Зорі".

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Юрій Вернидуб довго був символом "Зорі" та її сучасних успіхів

Луганчан Вернидуб тренував дев'ять років - з 2011 до 2019 року. Там він став справжньою легендою клубу.

Спочатку він врятував "Зорю" від вильоту в нижчу лігу, а далі створив з неї боєздатний колектив, який регулярно виступав у єврокубках та постачав гравців у національну збірну.

З Юрієм Вернидубом луганчани вперше посіли третє місце у чемпіонаті України, а також у 2016 році дійшли до фіналу Кубку України, де програли "Шахтарю".

Двічі Вернидуба визнавали кращим тренером України.

Однак після п'ятого місця в чемпіонаті у 2019 році керівництво "Зорі" вирішило розірвати контракт з Юрієм Вернидубом.

У Білорусі та Придністров'ї

Автор фото, fcshakhter.by Підпис до фото, У Білорусі Вернидуб виграв свої перші золоті нагороди як тренер, але надовго там не затримався

Після "Зорі" Вернидубу прогнозували продовження кар'єри у київському "Динамо" чи донецькому "Шахтарі" - влітку 2019 року обоє українських грандів змінювали своїх наставників.

Утім, у підсумку і "Динамо", і "Шахтар" вирішили найняти іноземців.

Тож Юрій Вернидуб поїхав до Білорусі, де очолив солігорський "Шахтар", з яким виграв білоруський чемпіонат та суперкубок країни - свої найвищі нагороди як тренер.

Однак у серпні 2020 року український тренер залишив білоруського чемпіона.

У клубі пояснили, що Вернидуб пішов "за власним бажанням, через сімейні обставини". Однак пізніше у пресі з'явилася інформація про конфлікт українця з одним із заступників директора клубу через те, хто саме має грати у команді.

Згодом Юрій Вернидуб очолив тираспольський "Шериф" - команду з невизнаного Придністров'я, яка офіційно виступає у чемпіонаті Молдови та представляє цю країну в єврокубках.

Автор фото, fc-sheriff.com Підпис до фото, Юрій Вернидуб вже увійшов в історію "Шерифа"

У своєму першому сезоні в "Шерифі" Юрій Вернидуб знову виграв чемпіонат та суперкубок.

Після того, як Андрій Шевченко залишив збірну України, Юрія Вернидуба розглядали можливим наступником у національній команді.

Однак футбольні керівники знову обрали іншого тренера.

Сам Вернидуб зізнавався, що його давньою мрією було тренувати київське "Динамо", а згодом думав і про можливе тренерство у "Шахтарі".

Однак і від керівництва збірної він би не відмовився.

"Якщо колись і надійде пропозиція - звичайно, який тренер, як і я, відмовиться від цього? Це шанс показати себе ще краще. Це драйв, кайф, дорого коштує", - розповідав він у програмі "Футбольний формат".

"Я щаслива людина. Пишаюся, що я виріс в Україні. Ця країна зробила мене тим, ким я є. Пишаюся і люблю свою країну", - додавав він.

Ліга чемпіонів і "Реал"

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Юрій Вернидуб святкує зі своїм штабом історичну перемогу над "Реалом". Такого у молдовському футболі ще не було

Юрій Вернидуб уже увійшов в історію "Шерифа" та молдовського футболу, коли вперше вивів команду з цієї країни в групу Ліги чемпіонів.

Його команда пройшла всі чотири етапи кваліфікації і не програла жодного матчу: тираспольці обіграли албанську "Теуту", вірменський "Алашкерт", сербську "Црвену Звезду" та хорватське "Динамо" із Загреба.

Так Юрій Вернидуб став другим в історії українським тренером (після Сергія Реброва з "Ференцварошем"), який вивів іноземний футбольний клуб у Лігу чемпіонів.

І дебютант вже наробив там шуму.

Спочатку "Шериф" вдома без шансів для суперника обіграв віцечемпіона України донецький "Шахтар" 2:0.

А на виїзді і зовсім створив сенсацію, коли переміг мадридський "Реал" у нього вдома - 2:1.

Причому, як відзначають футбольні оглядачі, деякі гравці іспанського клубу коштують на Transfermarkt (сайті, який оцінює вартість переходу футболістів в іншу команду) більше, ніж весь склад "Шерифа", який до початку турніру вважали його найслабшою командою.

Тираспольців називають "інтернаціональною бандою Вернидуба" - проти "Реала" на полі не грав жоден громадянин Молдови, адже провідні ролі там відіграють легіонери з Бразилії, Греції і навіть Узбекистану (нападник Джасурбек Яхшибоєв, який забив "Реалу", став другим в історії узбеком після динамівця Максима Шацьких, що забивав у Лізі чемпіонів).

"Ми справді команда, у наш бік летіли стріли з боку "великих футболістів", що "Шерифу" не місце в Лізі чемпіонів. Але ми доводимо, що це наше місце і ми його заслужено здобули", - розповів Юрій Вернидуб після перемоги над "Реалом".

"Найцікавіше, що цей тренер виявився непотрібним в Україні", - дивується блогер Микола Малуха, який додає, що керівництво "Динамо" та "Шахтаря" "вважали його недостатньо кваліфікованим для рівня своїх команд".

Юрій Вернидуб став другим в сучасній історії футболу українським тренером після Валерія Лобановського, який перемагав мадридський "Реал".