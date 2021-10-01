Що зміниться з 1 жовтня: нові тарифи на електрику, більші пенсії та осінній призов

30 хвилин(и) тому

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У жовтні на українців чекають нові ціни на комунальні послуги - на електроенергію ціни впадуть. Крім того, на частину пенсіонерів очікують доплати, а на юнаків - осінній призов.

Дешевша електроенергія. Але не для всіх

З 1 жовтня в Україні встановлюються нові тарифи на електроенергію для населення. Якщо раніше базовий тариф був - 1,68 грн за кВт-год, то тепер ціна буде дещо меншою - 1,44 грн за кВт-год.

Але є одна умова - знижка буде діяти лише для користувачів, які споживають менше 250 кВт-год на місяць.

Якщо домогосподарство споживає більше, доведеться оплачувати електроенергію за звичайним тарифом - 1,68 грн за кВт-год.

Знижка допоможе платити менше 80% домогосподарств, переконує міністр енергетики та вугільної промисловості Герман Галущенко.

До 1 січня 2021 року в Україні існував дешевший пільговий тариф на електроенергію. За перші 100 кВт-годин спожитої електроенергії українці платили по 90 копійок. Але все, що лічильник "накручував" понад цей показник, оплачувалося за тарифом 1,68 гривні.

Доплати для пенсіонерів

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З 1 жовтня пенсіонерам, яким виповнилося 75-80 років, будуть додатково виплачувати по 400 гривень щомісяця.

Йдеться про пенсіонерів, які мають страховий стаж 20 років для жінок та 25 для чоловіків.

Право на надбавку матимуть ті, хто отримують менше середньої зарплати 2020 року (близько 10 тисяч гривень на місяць).

Е-лікарняні

Нововведення чекають також на українців, які занедужали. З 1 жовтня лікарняні будуть оформлювати тільки в електронному форматі, а не в паперовому, як раніше.

Дані будуть вносити до електронної системи охорони здоров'я, повідомив Михайло Радуцький, голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації.

Паперові лікарняні з 1 жовтня видавати вже не будуть, але ті, які видали до цієї дати, ще будуть дійсними.

Щоб отримати е-лікарняний, треба прийти на прийом до лікаря, який створить електронний висновок про тимчасову непрацездатність у реєстрі. Інформація потрапить в систему E-health та до Пенсійного фонду.

Автоматично сформується електронний листок непрацездатності — це документ, за яким нараховують виплати. Про це пацієнт отримає повідомлення на телефон від ПФУ.

Осінній призов

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Традиційно з 1 жовтня розпочнеться осінній призов в армію на строкову службу. Йдеться про молодиків віком від 20 до 27 років (з 18 років - за власним бажанням), в яких немає права на звільнення або відстрочку від служби.

Військова служба триватиме 18 місяців - для призовників, які не мають вищої освіти, та 12 місяців - для осіб з академічним ступенем магістра.

Цього року збройні сили збираються залучити понад 13 тис. призовників.