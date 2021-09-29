Вчені знайшли рештки древнього орла, який полював на коал

6 хвилин(и) тому

Автор фото, J Blokland/Flinders University Підпис до фото, Вчені вважають, що вимерлий хижак міг виглядати десь так

Палеонтологи кажуть, що невідомий раніше вид орлів, рештки яких знайшли в Австралії, жили на Землі близько 25 мільйонів років тому.

Десятки костей пернатих хижаків у висохлому озері Пінпа на півдні Австралії знайшли ще у 2016 році дослідники із Фліндерського університету Аделаїди.

Після того, як їх вивчили, вчені дійшли висновку, що рештки належать Archaehierax sylvestris, або прадавнього лісового яструба.

Науковці вважають, що давні хижаки полювали на інших птахів, опосумів та коал.

Вони твердять, що цей вид орлів пристосувався саме до полювання у лісі завдяки коротким міцним крилам, довгим ногам та кігтям.

Автор фото, T Worthy/ Flinders University Підпис до фото, Палеантологи з Фліндерського університету знайшли рештки вимерлих птахів у висохлому озері на півдні Австралії

Автор фото, Flinders University Підпис до фото, У землі знайшли десятки кісток прадавніх хижаків

Висохле озеро Пінпа стало справжнім клондайком для палеонтологів, проте знайти рештки вимерлих яструбів та орлів було непросто.

За словами професора Тревора Ворті, "навіть одну кістку прадавнього орла знайти дуже важко", оскільки в часи, коли вони жили, їх було небагато.

"А мати майже повні скелети - надзвичайна вдача, особливо якщо враховувати, скільки їм років", - каже науковець.

Знахідки походять із Олігоцену, коли клімат Австралії був не сухим, а вологим, а континент вкривали тропічні ліси.

Автор дослідження, опублікованого в журналі Історична біологія, Елен Матер, твердить, що Archaehierax sylvestris мав деякі риси, що їх не мають сучасні яструби та орли.

Зокрема, завдяки довгим кігтистим лапам - до 15 см - вони могли полювати на таку здобич, як сумчасті, качок та фламінго.