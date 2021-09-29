Співака R. Kelly визнали винним у торгівлі людьми. Тримав секс-рабинь

27 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, R. Kelly в суді, червень 2019 року

Колегія присяжних у Нью-Йорку визнала американського R'n'B-співака R. Kelly винним у торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації.

За висновком суду, він використав свій статус суперзірки для організації схеми сексуального насильства над жінками та неповнолітніми, яка працювала протягом двох десятиліть.

Обвинувачами у справі виступили одинадцять людей - дев'ять жінок і двоє чоловіків, які описали випадки сексуального насильства і приниження з боку зірки.

Співака визнали винним за всіма дев'ятьма пунктами звинувачення: торгівля людьми з метою сексуальної експлуатації та рекет, який зазвичай висувають проти організованої злочинності.

Вирок R. Kelly мають оголосити 4 травня 2022 року. Залишок життя він може провести за ґратами.

Присяжні встановили, що R. Kelly, повне ім'я якого Роберт Сильвестр Келлі, очолював насильницьку схему, учасники якої заманювали жінок і дітей заради сексуальної наруги.

Крім того, музикант, що відомий за хітами I Believe I Can Fly та Ignition, займався торгівлею жінками та дітьми між різними штатами США.

Під час судового розгляду прокурори детально розповіли, як менеджери, охоронці та інші люди з оточення співака допомагали йому у злочинній схемі.

Багато постраждалих на момент вчинення злочину були неповнолітніми.

У 1994 році музикант незаконно одружився зі співачкою Алією, коли тій було 15 років. Сім років потому вона загинула у авіакатастрофі.

У 1994 році R. Kelly написав та випустив дебютний альбом Алії Age Ain't Nothing But a Number.

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Федеральний прокурор Елізабет Геддес під час судового розгляду вказує на R. Kelly

Одна з жінок розповіла на суді, що R. Kelly тримав її в неволі, накачував наркотиками і ґвалтував. Після того, як вона публічно звинуватила у цьому співака, їй довелося ховатися від нього через погрози на свою адресу.

Згідно з матеріалами справи, R. Kelly не дозволяв своїм жертвам їсти чи користуватися ванною без його дозволу, він контролював, який одяг вони носять, змушував називати його "татом".

Адвокат потерпілих сказала, що займається юриспруденцією 47 років і бачила за цей час безліч сексуальних злочинців, але "пан Келлі - найгірший".

У 2001-му 17-річна стажерка звинуватила співака в домаганнях. У 2002-му проти нього подали ще два позови.

У червні того ж року співака звинуватили у виготовленні дитячої порнографії за 12 епізодами.

Вважається, що поліцейські знайшли вдома у співака відеозапис. У 2008 році суд присяжних у справі про зйомки дитячої порнографії співака виправдав.

У 2017 році портал Buzzfeed опублікував статтю, в якій звинувачував R Kelly у створенні "секс-секти", у якій проти своєї волі перебували шестеро дівчат.

У 2018 році на хвилі руху #MeToo з'явився ще й рух #MuteRKelly, учасники якого виступають за те, щоб звукозаписувальна компанія співака припинила співпрацю з ним.