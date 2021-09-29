Роковини Бабиного Яру, криза у Ла-Манші, новий фільм про Бонда. Теленовини ВВС

У випуску:

  • В Україні і світі вшановують жертв масових розстрілів євреїв у Бабиному Яру.
  • Французи патрулюють, британці платять: як працює схема, що зупиняє мігрантів у Ла-Манші.
  • Виверження вулкана на Канарських островах: розпечена лава досягла Атлантичного океану.
  • Він повернувся, щоби знову врятувати світ і відродити кіноіндустрію. Новий фільм із циклу про агента 007 виходить на екрани.

Ви також можете подивитись випуск на YouTube.

Всі випуски новин на YouTube.

І підписуйтеся на наш Youtube-канал!