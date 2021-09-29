Роковини Бабиного Яру, криза у Ла-Манші, новий фільм про Бонда. Теленовини ВВС
У випуску:
- В Україні і світі вшановують жертв масових розстрілів євреїв у Бабиному Яру.
- Французи патрулюють, британці платять: як працює схема, що зупиняє мігрантів у Ла-Манші.
- Виверження вулкана на Канарських островах: розпечена лава досягла Атлантичного океану.
- Він повернувся, щоби знову врятувати світ і відродити кіноіндустрію. Новий фільм із циклу про агента 007 виходить на екрани.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал!
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски