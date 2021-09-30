Бійня у в'язниці Еквадору. Понад 100 людей вбили, відрізали голови

5 годин(и) тому

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Щонайменше 116 людей загинули в сутичці між конкуруючими бандами у в'язниці Еквадору. Це наймасштабніший вияв тюремного насильства в країні, повідомляє місцева влада.

Щонайменше п'ятьох в'язнів обезголовили під час сутичок у місті Гуаякіль у вівторок. Решта - загинули від куль. Понад 80 в'язнів отримали поранення.

У пенітенціарному закладі провінції Літорал перебували в'язні з еквадорських банд, які, як вважають, мають зв'язки з мексиканськими наркокартелями.

Цю тюрму вважають однією з найнебезпечніших в країні.

Командир поліції Фаусто Буенаньо каже, що в'язні також кидали гранати. Щоб відновити контроль в установі знадобилося 400 поліцейських.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що повстання замовили потужні мексиканські угруповання з торгівлі наркотиками, які зараз орудують в Еквадорі.

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Директор служби в'язниць Еквадору Болівар Гарсон сказав місцевому радіо, що ситуація "жахлива".

"Вчора о 14:00 [за місцевим часом] поліція взяла місце під контроль, але ввечері були нові перестрілки, інші речі, вибухи, а сьогодні вранці ми отримали повний контроль. Ми входимо до приміщень, де стався конфлікт, і знаходимо ще тіла", - сказав він.

Буенаньо зазначив, що в'язні з одного крила в'язниці зуміли пробратися до іншого крила, де вони напали на членів конкуруючої банди.

Поліції вдалося дістатися до шести кухарів, які опинилися в пастці у крилі, де розгорнулася бійка. Їх доставити у безпечне місце.

Президент Гільєрмо Лассо оголосив надзвичайний стан у пенітенціарній системі країни.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Родичі зібралися біля тюрми, щоб отримати інформацію про своїх рідних

Це останній випадок у серії смертельних інцидентів, коли конкуруючі банди борються за контроль над в'язницями. У лютому в таких боях загинуло 79 в'язнів.

У тюрмах провінції Літорал тримають в'язнів з Лос Чонерос, еквадорської банди, яка, як вважають, має зв'язки з потужним мексиканським наркокартелем Сіналоа.

Але інша мексиканська злочинна група, картель "Нове покоління Халіско" (CJNG), також намагається укласти союзи з еквадорськими угрупованнями, щоб захопити контроль над шляхами контрабанди наркотиків, що ведуть з Еквадору до Центральної Америки від її конкурентів із Сіналоа.

У липні президент Лассо заявив, що тюремна система Еквадору переповнена понад міру на 30%.

Він оголосив про плани прискорити процес звільнення в'язнів, які відбули більшу частину свого терміну або вчинили незначні злочини, щоб зменшити наповненість закладів.