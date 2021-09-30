Бійня у в'язниці Еквадору. Понад 100 людей вбили, відрізали голови
Щонайменше 116 людей загинули в сутичці між конкуруючими бандами у в'язниці Еквадору. Це наймасштабніший вияв тюремного насильства в країні, повідомляє місцева влада.
Щонайменше п'ятьох в'язнів обезголовили під час сутичок у місті Гуаякіль у вівторок. Решта - загинули від куль. Понад 80 в'язнів отримали поранення.
У пенітенціарному закладі провінції Літорал перебували в'язні з еквадорських банд, які, як вважають, мають зв'язки з мексиканськими наркокартелями.
Цю тюрму вважають однією з найнебезпечніших в країні.
Командир поліції Фаусто Буенаньо каже, що в'язні також кидали гранати. Щоб відновити контроль в установі знадобилося 400 поліцейських.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що повстання замовили потужні мексиканські угруповання з торгівлі наркотиками, які зараз орудують в Еквадорі.
Директор служби в'язниць Еквадору Болівар Гарсон сказав місцевому радіо, що ситуація "жахлива".
"Вчора о 14:00 [за місцевим часом] поліція взяла місце під контроль, але ввечері були нові перестрілки, інші речі, вибухи, а сьогодні вранці ми отримали повний контроль. Ми входимо до приміщень, де стався конфлікт, і знаходимо ще тіла", - сказав він.
Буенаньо зазначив, що в'язні з одного крила в'язниці зуміли пробратися до іншого крила, де вони напали на членів конкуруючої банди.
Поліції вдалося дістатися до шести кухарів, які опинилися в пастці у крилі, де розгорнулася бійка. Їх доставити у безпечне місце.
Президент Гільєрмо Лассо оголосив надзвичайний стан у пенітенціарній системі країни.
Це останній випадок у серії смертельних інцидентів, коли конкуруючі банди борються за контроль над в'язницями. У лютому в таких боях загинуло 79 в'язнів.
У тюрмах провінції Літорал тримають в'язнів з Лос Чонерос, еквадорської банди, яка, як вважають, має зв'язки з потужним мексиканським наркокартелем Сіналоа.
Але інша мексиканська злочинна група, картель "Нове покоління Халіско" (CJNG), також намагається укласти союзи з еквадорськими угрупованнями, щоб захопити контроль над шляхами контрабанди наркотиків, що ведуть з Еквадору до Центральної Америки від її конкурентів із Сіналоа.
У липні президент Лассо заявив, що тюремна система Еквадору переповнена понад міру на 30%.
Він оголосив про плани прискорити процес звільнення в'язнів, які відбули більшу частину свого терміну або вчинили незначні злочини, щоб зменшити наповненість закладів.
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