Зеленський: тарифи на тепло і гарячу воду не будуть зростати

26 хвилин(и) тому

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Президент Володимир Зеленський пообіцяв, що до кінця опалювального сезону 2021/2022 року тарифи на тепло і гарячу воду для населення не будуть зростати.

Про це він заявив під час засідання Конгресу місцевих та регіональних влад при президенті.

Зокрема, Зеленський нагадав, що світові ціни на газ рекордно зростають. Станом на 30 вересня, біржева ціна в Європі вже перевищила 1200 доларів за тисячу кубометрів газу, що ставить під питання рівень тарифів для населення в Україні.

Президент повідомив, що для того, щоб вирішити цю ситуацію, на засіданні конгресу уряд, "Нафтогаз України", Асоціація міст України та Конгрес місцевих та регіональних влад підписали меморандум.

"Згідно з ним, до кінця опалювального сезону тарифи на тепло, тарифи на гарячу воду для населення не будуть зростати. Я вважаю, що це велика перемога", - заявив Зеленський.

"Попри будь-які ринкові зміни, коливання, тиск інших держав тощо. Попри цю страшенну ціну більше тисячі доларів за тисячу кубометрів, цю європейську ціну (тарифи не будуть зростати - Ред.). Я вважаю, що це важливо, правильно", - додав президент.

Він також додав, що це "не комплексне поки що рішення", він розраховує, що аналогічний меморандум можна буде укласти на три роки, а не один.

Автор фото, УНІАН Підпис до фото, Раніше керівник "Нафтогазу" Юрій Вітренко казав про величезні суми, потрібні для компенсації здорожчання газу

Про що меморандум?

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пояснив деталі меморандуму. За його словами, для більшості ціна на газ складе не більше 8 грн за кубометр.

Оскільки тарифи на тепло та гарячу воду повинні затверджувати місцеві органи влади, уряд, як запевнив Шмигаль, "підставить місцевим громадам плече".

Для цього до місцевих бюджетів додатково спрямують близько 11 млрд гривень, отриманих від податку на доходи фізичних осіб, а також частину коштів, отриманих від акцизу з пального - частка становитиме 13,44% акцизу.

"Щоб громади могли підтримати комунальних виробників тепла", - пояснив Шмигаль.

Драконівські ціни

Цього опалювального сезону були ризики різкого зростання тарифів на тепло та гарячу воду, в тому числі через високі ціни на газ у світі.

Деякі постачальники вже повідомляли про підвищення тарифів для споживачів.

Зокрема, у Києві тарифи на тепло можуть зрости вже цієї осені на 40%, попереджала Київміськдержадміністрація.

А загалом у країні, за словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, підвищення тарифів на тепло могло сягнути від 30 до 70%. Хоча він сподівався, що цього не станеться.