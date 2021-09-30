Нове гучне вбивство молодої жінки у Лондоні. Що відомо

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Met Police Підпис до фото, Тіло Сабіни Несси знайшли в парку на південному сході Лондона

28-річна лондонська вчителька Сабіна Несса зникла ввечері 17 вересня, коли йшла з дому до паба, де на неї чекав друг.

Її шлях мав зайняти близько п'яти хвилин, дорога проходила через невеликий парк. Але до паба вона так і не дійшла.

Наступного дня її тіло знайшов перехожий у парку під листям.

За кілька днів поліція затримала підозрюваного у вбивстві, ним виявився 38-річний мешканець графства Західний Сассекс.

Що відомо про вбиту?

Сабіна Несса була вчителькою початкових класів у лондонському районі Кетфорд на південному сході міста, а жила неподалік у Кідбруці.

В останні роки Кідбрук вважали спокійним і респектабельним районом.

У п'ятницю, 17 вересня, близько 20:30 Сабіна Несса вийшла з дому і попрямувала через невеликий місцевий парк до паба Depot на Пеглер-сквер біля залізничної станції, де на неї чекав друг.

Поліція каже, що весь шлях мав зайняти близько п'яти хвилин. Дорогою на неї напали, але що саме сталося - поки що невідомо. Наступного дня місцевий житель, що вигулював собаку, знайшов тіло Несси на доріжці біля будівлі місцевого громадського центру. Тіло було прикрите листям.

Підпис до фото, Місце, де знайшли тіло Сабіни Несси

Повідомляли, що первісна експертиза причин смерті не дала результатів, а мотиви злочину з'ясовують.

Директорка школи, де працювала жінка, каже, що вона була чудовою вчителькою.

"Вона була доброю, турботливою і абсолютно відданою своїм учням", - сказала Ліза Вільямс.

Родина Сабіни шокована. "У Сабіни було золоте серце, вона ніколи не говорила ні про кого нічого поганого", - каже двоюрідний брат вбитої Зубель Ахмед.

У минулі вихідні у Кідбруці відбулася траурна церемонія пам'яті Несси, на яку прийшли сотні людей, зокрема місцеві жителі та родичі вбитої.

Що відомо про підозрюваного?

38-річного Кочі Селамая заарештували в неділю в Істборні в графстві Східний Сассекс.

Спочатку поліція затримала двох підозрюваних неподалік від місця злочину, проте пізніше була змушена відпустити їх через відсутність доказів.

Британські ЗМІ також отримали відеозапис з камери спостереження, де видно, як невідомий чоловік проходить повз житлові будинки у Кідбруці та імовірно намагається заховати якийсь червоний предмет, що тримає у руках. Поліція тоді попросила не робити передчасних висновків і дочекатися результатів розслідування.

Автор фото, PA Media

У вівторок Селамай вперше постав перед магістратським судом у Вілсдені на північному заході Лондона. Він був одягнений у спортивний костюм та користувався послугами перекладача з албанського.

Коли суддя запитав його про те, чи визнає він провину, адвокат підозрюваного Ейдан Харві заявив, що його клієнт не має наміру цього робити.

Ніл Джон з лондонської поліції заявив, що влада поінформувала про арешт підозрюваного родину вбитої жінки і перебуває у постійному контакті з її родичами.

Про підозрюваного відомо небагато - у пресі повідомляли, що раніше він працював у службі доставки, а визначити його, можливо, вдалося за автомобілем Nissan, яким він володіє.

У четвер Селамай має постати вже перед кримінальним судом Олд Бейлі.

Підпис до фото, Паб, куди йшла Сабіна, розташований поруч з її будинком

Вбивства жінок у Лондоні

Пів року тому Лондон вразила інша трагедія - 33-річну Сару Еверард викрав, зґвалтував і вбив 48-річний працівник поліції Вейн Казінс.

На слуханнях він зізнався, що використав робоче посвідчення і наручники, щоб налякати Сару, звинувативши її у порушенні локдауну, що діяв тоді в Лондоні.

Як і Сабіна, Сара йшла вулицею у відносно ранній час, близько дев'ятої вечора. Як і Сабіна, Сара не дісталась пункту призначення і зникла. Її тіло знайшли в лісі в англійському графстві Кент кілька днів потому.

Вейна Казінса засудили до довічного ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення.

Вбивство Сари Еверард викликало запеклу дискусію в суспільстві про те, наскільки вулиці британських міст безпечні для жінок. Громадські організації вимагали відставки голови лондонської поліції Крессіди Дік, особливо після того, як поліцейські жорстко розігнали акцію пам'яті про загиблу.

Після вбивства Сари Еверард Дік намагалася запевнити суспільство, що випадки викрадень і вбивств жінок на вулицях Лондона трапляються вкрай рідко.

Це дійсно так: з усіх скоєних у британській столиці вбивств на жінок припадає близько третини. При цьому лише 13% від загальної кількості були вбиті незнайомцями.

Більшість вбитих - жертви нинішніх чи колишніх партнерів. Імовірність, що жінку вб'ють вдома, справді значно вища за ту, що це станеться у громадському місці, наприклад, у парку.

Вбивство Сабіни Несси знову змусило говорити не лише про безпеку вулиць для жінок, а й про безпеку їхнього життя загалом.

Мер Лондона Садік Хан сказав, що для вирішення цієї проблеми потрібна єдина державна політика, щоб ще зі школи вчити хлопчиків і дівчаток поважати одне одного і виховувати здорові взаємовідносини

Підпис до фото, Сара Еверард поверталася додому з гостей і дорогою зникла

Він також закликав британський уряд визнати переслідування жінок у громадському місці кримінальним злочином.

Помічниця голови лондонської поліції Луїза Рольф при цьому заявила, що насильство щодо жінок має ознаки епідемії.

"Суспільство надто терпиме до насильства, і наше завдання - не лише розкривати, а й запобігати цим злочинам", - сказала вона.

При цьому Рольф розкритикувала "пам'ятку про безпеку", яку підготували для жінок деякі громадські організації. У ній, зокрема, рекомендовано не ходити вулицями у темну пору доби, не слухати музику в навушниках, а також намагатися не відвідувати без супроводу незнайомі місця.

"Жінки не повинні змінювати свою поведінку через страх бути вбитою чи зґвалтованою. Вони повинні мати можливість вільно жити, не боячись жорстокого поводження лише тому, що вони жінки", - заявила вона.