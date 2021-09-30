96-річна колишня секретарка концтабору хотіла втекти від суду на таксі

1 година тому

Автор фото, EPA Підпис до фото, Pасідання у справі колишньої секретарки концтабору затрималося через її втечу

Колишню секретарку нацистського концтабору затримали по тому, як вона намагалася втекти від суду.

96-річна Ірмганд Фурхер мала постати перед судом на півночі Німеччини за звинуваченнями у причетності до 11 тисяч смертей у концтаборі.

Але на початку процесу суддя оголосив, що вона втекла, і виписав ордер на її арешт.

За кілька годин жінку, яка втекла із дому для людей похилого віку, арештувала поліція. За повідомленнями, вона була у Гамбургу, де її побачили на вулиці.

Ірман Фурхер мала постати перед спеціальним судом у справах неповнолітніх в Ітцего, містечку у годині їзди від Гамбургу. Замість цього вона втекла та доїхала до Гамбургу.

Як повідомила речниця суду Фредеріка Мільгоффер, "вона взяла таксі".

Врешті Ірмгард Фурхер знайшли, але суддя вже переніс засідання у її справі на 19 жовтня.

Група колишніх в'язнів концтабору та родичів загиблих висловила обурення тим, що Ірмгард Фурхер вдалося втекти.

"Це свідчить про неймовірну неповагу до закону та тих, хто вижив", - заявили у Міжнародному комітеті Аушвіца.

Автор фото, EPA Підпис до фото, Нині концтабір Штуттгоф є меморіалом

Цю судову справу вважають безпрецедентною, адже Ірмгард Фурхер працювала у таборі як цивільний службовець.

Вона була машиністкою у конторі табору Штуттгоф, що поблизу із нинішнім кордоном Німеччини з Польщею, неподалік від польського Гданська, який тоді був окупований нацистською Німеччиною і називався Данцигом.

Припускають, що її робота дозволяли їй знати деталі того, що відбувалося у концтаборі впродовж двох років до завершення війни.

Під час процесу над очільником табору, Паулем-Вернером Хоппом у 1954 році, вона розповідала, як він диктував їй листи, але наполягала, що не знала про вбивства у Штуттгофі.

У цьому концтаборі, відомому своїми жахливими умовами, тримали понад 100 тисяч людей. Близько 65 тисяч загинули.

У концтаборі були газові камери, але ув'язнених також розстрілювали та робили їм смертельні ін'єкції. Деякі помирали від голоду.

Серед жертв концтабору було багато євреїв, а також поляків та полонених радянських вояків.

Суд над Ірмгард Фурхер має бути одним із останніх над нацистами. Не багато з тих, кого звинувачують у злочинах під час Другої світової, досі живі.

Справу мав розглядати суд у справах неповнолітніх через те, що на момент злочину, в якому її звинувачують, вона була неповнолітньою.

У березні цього року колишнього охоронця табору Штуттгоф визнали непідсудним, а минулого року ще одного колишнього охоронця Бруно Дея визнали винним у вбивстві понад 5 тисяч ув'язнених. Його засудили до умовного позбавлення волі.

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