Разумков про Зеленського: президент має йти на один термін

10 хвилин(и) тому

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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков проти того, щоб Володимир Зеленський балотувався на президентський пост вдруге. Про це він заявив "Українській правді".

"У передвиборчій програмі було написано про один термін. І я вважаю, що це правильно", - сказав він.

Разумков додав, що будь-який президент всередині свого терміну починає думати про наступний термін, й це негативно відбивається на ефективності роботи.

"Ти перестаєш бути державником, якщо ти до цього ним був, і стаєш політиком", - пояснив Разумков.

"Думаєш про те, як треба поліпшити свій рейтинг, як треба його зберегти, як треба примножити, що треба "продати", в гарному розумінні цього слова, людям для того, щоб тебе знову обрали. Тому виходить, що у держави є не п'ять років для виконання тих завдань, які були поставлені, а три", - додав він.

Крім того, у четвер в парламенті Разумков прокоментував ініціативу голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії щодо своєї відставки з посади спікера.

Разумков висловив думку, що це ініціатива не Арахамії, натякнувши, що за ним хтось стоїть. Він також з гумором відреагував на запитання про перспективи своєї відставки.

"Почекайте, ви мене ще зніміть", - пожартував він.

"Я послухаю про помилки своєї роботи. Думаю, це буде незабаром, коли фракція мене запросить", - додав спікер.

Разумков зазначив, що голову Ради відкликають з посади, коли він не виконує свої функції, і висловив переконання, що він завжди дотримувався закону, регламенту та підтримував баланс в парламенті.

У четвер стало відомо, що Давид Арахамія звернувся до спікера з проханням видати підписні листи, щоб почати збирати підписи за відставку Разумкова.

Для звільнення спікера треба зібрати 150 підписів, а потім 226 голосами проголосувати за його відставку у сесійній залі.