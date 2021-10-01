У центрі Києва паркувальник хотів оштрафувати порушника. Його жорстоко побили

47 хвилин(и) тому

Автор фото, Костянтин Усов/КМДА

У центрі Києва неподалік від метро "Печерська" водій побив інспектора з паркування, який хотів скласти на нього постанову за неправильне паркування.

Про це повідомила столична поліція та заступник голови КМДА Костянтин Усов.

Усов назвав напад "жорстоким".

"Інспектор ніс службу неподалік і почав виконувати свою роботу, але несподівано отримав удари по обличчю, зламали ніс. На місце прибула швидка і поліція", - повідомив він.

За даними управління Нацполіції Києва, водій автомобіля Skoda Oktavia припаркувався в другій смузі, зупинивши рух транспорту, який був позаду. Інспектор, який був поблизу, почав складати протокол, але зазнав нападу.

Автор фото, Костянтин Усов/КМДА

36-річного порушника затримала поліція. Через інцидент відкрили кримінальне провадження за статтею про хуліганство. Затриманому водію загрожує обмеження волі на строк до п'яти років.

Усов зазначив, що це не перший напад на паркувальника в столиці.

"Інспекторів з паркування лякають і атакують майже кожного дня. Але сьогодні - особливо жорстко. Що ми? Ми, незважаючи ні на що, продовжимо наводити порядок у паркувальному просторі міста. Правоохоронців закликаємо якомога швидше розслідувати напад", - написав він.

У мерії також повідомили, що відтепер в точках, де "спостерігається паркувальна анархія", поруч з інспекторами буде чергувати Муніципальна охорона Києва.