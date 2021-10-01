Саакашвілі каже, що приїхав у Грузію. Там не підтверджують

21 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Саакашвілі перед переобранням президентом Грузії у 2008 році

Експрезидент Грузії Михаіл Саакашвілі стверджує, що повернувся до Грузії напередодні муніципальних виборів, які пройдуть в країні 2 жовтня.

Про те, що політик планує повернутися на батьківщину, де на нього, швидше за все, чекає ув'язнення, стало відомо 28 вересня.

Саакашвілі оголосив, що планує вирушити до Грузії 2 жовтня та опублікував у соцмережах квиток на літак.

Але вранці, 1 жовтня, він почав публікувати в соцмережах пости грузинською мовою, в яких дає зрозуміти, що вже перебуває в Грузії.

"Доброго ранку, Грузіє. Уже з Грузії вісім років потому", - написав він, зокрема.

Також Саакашвілі опублікував відеозвернення, де він у темряві в капюшоні, ймовірно, перебуває на набережній Батумі.

На відео політик каже, що це "його Батумі" та закликає всіх прийти на вибори 2 жовтня.

"Я так сумував за цими місцями, і сьогодні моя мрія збулась, - каже Саакашвілі. - До кінця вона здійсниться, коли Грузія встане на ноги".

BBC News Україна наразі не вдалося отримати підтвердження від представників експрезидента Грузії щодо його прибуття до країни.

Водночас МВС Грузії заявило, що не має інформації про те, що Саакашвілі перебуває на грузинській території, та нагадало, що на батьківщині на нього чекає ув'язнення.

У Грузії - тюрма?

Саакашвілі був президентом Грузії з 2004 до 2013 року.

У Грузії політика заочно засудили до шести років тюрми. Саакашвілі визнали винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі.

Напад був у 2005 році. Ексдепутата зупинили у центрі Тбілісі співробітники МВС Грузії, виволокли його з автомобіля і жорстоко побили.

Гелашвілі з важкими травмами потрапив до лікарні. Кримінальну справу щодо цього інциденту заново порушили у 2013 році, коли Саакашвілі вже пішов з посади президента.

Українська політика

Автор фото, УНІАН

В Україні Саакашвілі обіймав кілька посад і періодично сварився з різними політиками.

Вперше колишній президент Грузії переїхав працювати до України після Євромайдану. Він вважався другом Петра Порошенка, отримав український паспорт й став керівником Одещини.

Згодом почав сваритися з керівництвом країни. Спочатку воював з прем'єром Яценюком, потім керівником МВС Арсеном Аваковим і врешті - з президентом Порошенком.

Після гострої критики Порошенко звільнив Саакашвілі і позбавив українського громадянства.

Проте Саакашвілі прорвався через польський кордон і всю зиму 2017-2018 років організовував у Києві протести проти Петра Порошенка.ТОР ФОТО,УНІАН

Врешті його таки депортували з України, але він повернувся до Києва після перемоги Володимира Зеленського. Новий президент повернув йому громадянство.

У 2020 році Саакашвілі отримав посаду голови виконкому Ради реформ - дорадчого органу при Володимиру Зеленському.

Національна рада реформ є органом, який не має особливих владних повноважень за відсутності у її керівників іншої державної посади.

Друге пришестя Саакашвілі в українську владу пов'язують з головою ОП Андрієм Єрмаком, який є давнім знайомим Саакашвілі.