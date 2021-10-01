Японська принцеса Мако одружується з коханим. Відмовиться від королівськаго статусу і грошей

9 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Весілля принцеси Мако відбудеться 26 жовтня

Після років суперечок японська принцеса Мако цього місяця таки вийде заміж за свого колишнього однокурсника, простолюдина. Заради цього вона відмовляється від свого королівського статусу.

Агентство імператорського дому заявило, що дату весілля призначили на 26 жовтня.

Спочатку пара збиралася одружитися у 2018 році, але весілля відклали, оскільки родина пана Комуро зіткнулася з фінансовими труднощами.

Молодята, як очікується, переїдуть до США, де пан Комуро працює адвокатом.

Історію закоханих широко висвітлювали місцеві ЗМІ.

Така надмірна увага преси до принцеси, батько якої - кронпринц Фуміхіто, та родини пана Комуро протягом багатьох років викликала у принцеси страждання від посттравматичного стресового розладу, йшлося в заяві Агентства імператорського дому, яку цитує Kyodo.

Тітка принцеси, імператриця Масако, також страждала від хвороби через стрес, оскільки зазнала сильного тиску через необхідність народити спадкоємця чоловічої статі.

Наречені познайомилися у 2012 році під час навчання в Міжнародному християнському університеті в Токіо та заручилися в 2017 році.

Вони планували одружитися наступного року. Але пізніше з'явилися новини про фінансові проблеми матері пана Комуро. Вона, як повідомляється, взяла позику у свого колишнього нареченого та не повернула її.

Палац заперечував, що затримка пов'язана з цим, хоча кронпринц Фуміхіто сказав, що важливо, щоб питання грошей вирішили до одруження.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Наречений принцеси викликав бурю в японських медіа через свою зачіску

Як повідомляється, принцеса Мако відмовиться від традиційної одноразової виплати у розмірі до 150 мільйонів єн (1,3 мільйона доларів), яку зазвичай виплачують членам королівської сім'ї після того, як вони покидають імператорський дім.

Згідно з японським законодавством, жінки з імператорської сім'ї втрачають свій статус після одруження з "простолюдином", чоловіків це не стосується.

Гаррі та Меган Японії

Маріко Оі, ВВС

Кей Комуро і раніше був суперечливою фігурою, але коли він прилетів у Токіо на початку цього тижня, ЗМІ почали шаленіти. Усе через його хвостик.

У країні, де зовнішність відіграє велику роль для людей, деякі японці вирішили, що його нова зачіска стала ще одним доказом того, що він не годиться в чоловіки принцесі Мако.

Це демонструє, наскільки сильним був тиск громадськості, під яким пара перебувала відколи оголосила про заручини. Заголовки рясніли повідомленнями про фінансові проблеми його матері та звинуваченнями, що саме зв'язки з королівським домом привели його до юридичної школи США.

Але прихильники пари віддають йому належне за те, що він витримав настільки інтенсивну увагу медіа, яка виникла через заручини з членом королівської родини.

Усе це та їхнє рішення жити у США принесло їм прізвисько "Гаррі та Меган Японії".

Хоча вони набагато менш відомі, ніж британські королівські особи, їхні стосунки, що вийшли на загал, - вкрай рідкісне явище для найстарішої монаршої династії світу.