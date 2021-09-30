Музей хоче повернути гроші за білі полотна. Що пішло не так?

8 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters Підпис до фото, Витвір мистецтва називається "Хапай гроші та біжи"

Данський художній музей хоче повернути 534 тисячу крон (близько 83 тисяч доларів) за які отримав два абсолютно білих полотна.

Художник Єнс Ганінг взяв гроші готівкою на відтворення власних робіт із банкнот, які зображали річну зарплату в Данії та Австрії. Але митець повернув музею білі полотна під назвою "Хапай гроші та біжи".

Реакція музею була неоднозначною.

"Він обурив музейних кураторів і навіть мене дущо обурив, - розповів ВВС директор музею в Ольборзі Лассе Андерсон. - Але я й трохи посміявся, бо це було кумедно".

Проте, каже пан Андерсен, договір був цілком чітким - після того, як виставка завершиться, гроші треба повернути.

"Це гроші музею, і контракт абсолютно чітко каже, що гроші мають бути повернуті до 16 січня", - каже директор музею.

Але 56-річний Йєнс Ганіг клянеться залишити готівку собі.

"Робота в тому, що я взяв їхні гроші", - заявив він інтернет виданню dr.dk.

"Я закликаю інших людей із такими самими жалюгідними робочими умовами як у мене зробити те саме", - заявив митець, і додав, що на відтворення своїх робіт з банкнот він мав би викласти із власної кишені ще 25 тисяч крон.

Водночас директор музею заперечує, що митцю не заплатили справедливо.

"Ми щойно підписали угоду із Данською художньою асоціацією, яка передбачає підвищення гонорарів митців за їхню участь у виставках", - заявив Лассе Андерсон.

"Думаю, Єнс просто порушив домовленість".

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