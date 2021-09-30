Відставка Разумкова, вирок поліцейському в Лондоні, кривава бійня в Еквадорі. Теленовини ВВС

У випуску 30 вересня:

  • Фракція "Слуга народу" офіційно почала процедуру збору підписів за відставку спікера Дмитра Разумкова, який на парламентських виборах фігурував у партійному списку під першим номером. Чим загрожує чвара в оточенні Зеленського?
  • У Лондоні винесли вирок у справі про вбивство, яке потрясло країну. Поліцейський скористався посвідченням, щоб викрасти молоду беззахисну жінку просто на вулиці, а тоді зґвалтував її і вбив. Вейн Казенс ніколи не вийде на волю, поставновив суддя.
  • Кривава бійня в тюрмі в Еквадорі. Поліція взяла штурмом в'язницю, у якій наркокартелі влаштували різанину суперників.
  • Як Хотинська фортеця виглядає через 400 років після турецької облоги, що стала яскравою сторінкою в історії козацтва.

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