Чому для України небезпечно брати гроші в Китаю - Euronews

11 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images/УНІАН/Reuters

"Коли водиш машину в Україні, інколи здається, що голова частіше вдаряється об дах, ніж сідниці об сидіння. Дороги в країні всіяні вибоїнами; це давні рани, спричинені роками недбалості", - пише Euronews.

Президент Володимир Зеленський ініціював проєкт Велике будівництво, щоб подолати проблему. Однак можливе запозичення грошей в Китаю на цю програму створює для України суттєві ризики, пише видання, цитуючи експертів.

Гроші без зобов'язань

Тисячі кілометрів доріг в Україні - невідремонтовані, зазначає Euronews. Тож на "Велике будівництво" треба мільярди євро.

Однак співпраця з Міжнародним валютним фондом на паузі через відсутність прогресу з реформами та питання прдо незалежність Нацбанку.

"Це означає, що Україні, можливо, доведеться брати гроші в Китаю. Однак експерти попереджають, що є суттєві недоліки в отриманні коштів з Пекіну", - пише видання.

Наразі невідомо, на якій стадії перемовини з Китаєм, хоча вважається, що вони вже розпочались, пише видання.

Автор фото, УНІАН

У липні в телефонній розмові з президентом України голова Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпін зазначив важливість проєкту "Велике будівництво" і висловив готовність Китаю співпрацювати в цьому напрямі, як повідомляв Офіс президента України.

Олексій Якубін, професор Київського політехнічного інституту, розповідає виданню, що Китай не зацікавлений у політичних змінах в Україні.

"Китай дає гроші без політичних зобов'язань, і це приваблює Зеленського. З їхньої точки зору, гроші від Китаю не несуть за собою такі зобов'язання, як політичні чи судові реформи", - каже професор.

Китаю байдуже, чи повернуть гроші

Україна може винести урок з історії інших європейських країн, які позичали гроші в Китаю, пише видання.

Болгарські аналітики нещодавно дослідили, як пов'язані китайські інвестиції в Балкани, Угорщину та Чехію з якістю управління в цих країнах.

"Ми побачили, що в тих країнах, куди Китай інвестував найбільше, в результаті цього була найгірша якісь урядування", - каже один із аналітиків Мартін Владіміров.

Якщо країни не зможуть повернути гроші, китайці просто візьмуть контроль над проєктами, які вони фінансували, додає Владіміров.

"Я вважаю, що це цілеспрямована стратегія Китаю. Вони використовують позики задля того, щоб створити присутність у країнах. Можливо, так не було задумано з самого початку, однак це приємний бонус у відносинах. У випадку Шрі-Ланки Китай використав там будівництво порту задля того, щоб змусити уряд змінити стратегію щодо Китаю".

Автор фото, УНІАН

Експерт Аманда Пол із Центру європейської політики у Брюсселі каже, що Україні не варто повністю заповнювати "вакуум", залишений МВФ, китайськими позиками.

"Це нерозумно. Однак це залежить від договорів, які вони підпишуть. Вони мають бути дуже прозорими. Гроші, про які ми говоримо, - величезні, і є сумніви у здатності України їх повернути. Китайцям байдуже, повернуть їм гроші чи ні, адже це дає їм можливість посилити позиції у країнах", - цитує Пол видання.

Дилема для Заходу

США та багато європейських країн не сприймають з ентузіазмом посилення українсько-китайських стосунків.

Коли Україна пробувала продати підприємство "Мотор Січ" китайцям, Вашингтон гучно протестував, нагадує видання.

Однак тепер західні фінансові інституції постали перед дилемою - чи послаблювати вимоги до таких позичальників, як Україна, щоб вони не розверталися до Китаю та Росії.

Euronews пише, що звернулося до Офісу президента за коментарем, але "речник Зеленського відмовився давати детальний коментар, додавши: "Згадувати Офіс президента тут було б маніпуляцією."

Він запропонував поговорити з Міністерством інфраструктури, яке не відповіло на прохання Euronews прокоментувати ситуацію, пише вебсайт.

Огляд підготувала Маргарита Малюкова, Служба Моніторингу ВВС

Колаж - Олеся Волкова