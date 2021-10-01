Володимир-Волинський перейменовують, щоб відійти від російської назви

1 година тому

Автор фото, volodymyrrada.gov.ua

Міська рада Володимир-Волинського хоче повернути місту історичну назву "Володимир", відкинувши частину "Волинський", яку почали використовувати за Російської імперії, щоб не плутати з іншим містом в Росії.

За таке рішення у п'ятницю проголосувала більшість місцевих депутатів.

Остаточно ж перейменувати місто має Верховна Рада.

Володимир-Волинський та Володимир-на-Клязьмі

Це місто на Волині відоме ще з часів Русі у "Повісті минулих літ".

"Вперше Володимир-Волинський згадується в лiтописах пiд 988 роком, коли київський князь Володимир Святославич, прозваний за свої діла "Великим" здійснив похід на Захід. Тут на землях волинян та бужан, на правому березі річки Луги, підпорядкував язичне місто під назвою Ладомир. І у 988 році нарік його своїм іменем - Володимир", - йдеться на сайті Володимира Волинського.

У 1795 році відбувся третій поділ Речі Посполитої й Холмщина та Волинь опинилися у Російській імперії.

"Після захоплення Росією останніх вільних територій Речі Посполитої, 5 липня 1795 р. підписано імператорський указ "Про різні розпорядження щодо облаштування Волинської та Подільської губерній", у якому місто назване "Владимиржъ", - йдеться в істричній довідці.

Пізніше в різних документах назва міста зустрічається у формі "Владиміръ".

За даними істориків, після приєднання до Російської імперії Володимир часто почали називати "Волинський" (у формі "Владимірволынскъ"), щоб відрізнити його від однойменного російського міста "Владимир", відомого також як "Владимир-на-Клязьмі" та "Владимир-Залесский".

Але вперше офіційно назва "Володимир-Волинський" зустрічається лише у Повному зібранні законів Російської імперії від 1911 року, де таким чином підкреслювали, що це місто тоді було у Волинській губернії.

Така ж назва згодом закріпилася і у СРСР й дійша до сьогоднішнього дня.

Перейменування

Автор фото, volodymyrrada.gov.ua Підпис до фото, Василівська ротонда в Володимирі-Волинському близько 1917 року

Спроби перейменувати місто робилися ще з 1990-х років, але тоді таке рішення не підтримала місцева влада.

Автори ініціативи виходили з того, що приставка "Волинський" більше не потрібна, адже в Україні немає інших міст з назвою Володимир.

Так само були пропозиції перейменувати Володимир на "Ладомир".

Зрештою, після дебатів 1 жовтня більшість депутатів міської ради проголосували за те, щоб місто називалося Володимир.

"Деколонізація триває! Міська рада Володимира Волинського підтримала рішення про поверення місту історичної назви - Володимир, без причепки вигаданої росіянам", - прокоментував це рішення депутат Верховної Ради та колишній диркетор Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.

Остаточно перейменувати місто має парламент, який повинен простою більшістю проголосувати за зміну назви.

Коли це станеться, наразі невідомо.

Раніше Верховна Рада вже повернула історичну назву селищу Нью-Йорк на Донеччині, а також перейменувала обласні центри Дніпропетровськ на Дніпро, а Кіровоград на Кропивницький.

Водночас Дніпропетровська та Кіровоградська області залишаються зі старими назвами, адже для їхнього перейменування потрібно вносити зміни у Конституцію.