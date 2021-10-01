Репетиція Північного потоку-2. Чому Газпром більше не качає газ через Україну в Угорщину?

31 хвилин(и) тому

Автор фото, УНІАН

Російський "Газпром" з 1 жовтня зупинив транзит газу в Угорщину через Україну.

Що це може означати для України та ЄС, зі свого боку вирішив пояснити голова українського "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

За версією Вітренка, Росія зупинила перекачку газу в Угорщину, не дивлячись на заброньовані потужності для транзиту.

"Газпром має таке право за контрактом - не подавати газ для транзиту через заброньовані потужності, але при цьому оплачувати ці потужності (принцип "качай або плати"), - пише Вітренко.

Він додає, що ця ситуація - "демонстрація того, що станеться після запуску Північного потоку-2, якщо до того часу Кремль не розблокує доступ до транзиту через Україну для "третіх осіб".

Доступ третіх осіб означає, що європейські клієнти "Газпрому" зможуть отримувати газ на кордоні України з Росією, а звідти вже самі обиратимуть маршрути транспортування. Зараз такої можливості у них немає.

Юрій Вітренко нагадав що Україна не раз попереджала Німеччину та США, що Росія може вдатися до схожих кроків: "Кремль це робить навмисно. Це навіть не брязкання зброєю, це очевидне використання газу як зброї".

На думку керівника "Нафтогазу", такі дії "Газпрому" є підставою для введення американських та європейських санкцій на його дочірню компанію, що управляє "Північним потоком-2".

Що відбувається

Автор фото, Getty Images

"01 жовтня 2021 року з початку нової газової доби (07:00) зупинено транзит природного газу територією України у напрямку Угорщини. Заявки на транзит газу не надійшли, незважаючи на те, що потужності з України на вихід в Угорщину законтрактовані на весь газовий рік (з 01.10.2021 по 30.09.2022) у розмірі 24,6 млн куб. м на добу", - повідомила зранку п'ятниці компанія "Оператор ГТС України", яка відповідає за газотранспорту систему України.

Там нагадали, що з 1 жовтня 2021 року вступив в силу контракт між Угорщиною та Росією на транспортування газу в обсязі 4,5 млрд куб. м на рік, згідно з яким природний газ до Угорщини буде поставлятися через Турецький потік.

Гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон зазначив, що Україна не порушувала зобов'язань по газу перед Угорщиною, а український маршрут залишається вигідним для угорців, адже він найкоротший.

На його думку, так "Газпром" монополізує газові маршрути в ЄС, а Росія використовує газ в політичних цілях на тлі подорожчання палива в Європі.

27 вересня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив, що Угорщина домовилася з Росією про постачання газу в обхід України.

Через це між Києвом та Будапештом виник дипломатичний конфлікт - в обох країнах викликали українського та угорського послів для пояснень.

"Транспортування газу в обхід України підриває національну безпеку нашої держави та енергетичну безпеку Європи, а нова угода Угорщини з "Газпромом" завдає серйозного удару українсько-угорським відносинам", - заявили у МЗС України.

В Україні рішення угорської влади назвали "виключно політичним, економічно необґрунтованим та ухваленим на догоду Кремлю".

"Для Угорщини енергетична безпека - це справа національної безпеки, суверенітету та економіки, а не політична справа. Ви не можете опалювати будинки за допомогою політичних заяв", - пояснив свою позицію міністр закордонних справ Петер Сіярто.

До цього російський газ Угорщина отримувала переважно транзитом через територію України.