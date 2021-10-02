Смертельні кулі Бабиного Яру. Страшні події в матеріалі британського кореспондента
У вересні 1941 року війська нацистської Німеччини захопили столицю України.
В Бабиному Яру почалися масові розстріли, які тривали протягом двох років.
80 років це місце залишається одним з найтрагічніших символів винищення євреїв - Голокосту.
Як сьогодні бачать ці події?
Кореспондент BBC Джона Фішер зустрівся з тими, кому вдалося вижити в ті страшні дні.
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