На співачку Шакіру напали дикі кабани

16 хвилин(и) тому

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В парку Барселони два диких кабани напали на попзірку Шакіру, відібрали у неї сумку, в якій був телефон, та втекли в ліс. Сумку вдалося повернути.

Про це Шакіра розповіла у своєму Instagram. Фотографії самих кабанів Шакіра не публікувала, але показала сумку, що добряче постраждала.

"Погляньте, два диких кабани напали на мене в парку і залишили сумку ось в такому стані", - каже співачка, показуючи потоптаний та подекуди подертий предмет.

Потім вона звертається до свого сина: "Мілане, скажи правду, розкажи, як твоя мама боролася з кабаном".

Напади кабанів на людей і собак в Барселоні - не така вже й рідкість.

У 2016 році поліція отримала 1 187 звернень зі скаргами на цих звірів. У 2013-му поліцейський спробував застрелити кабана з револьвера, але замість цього влучив у свого напарника.

Кабани орудують не тільки в Барселоні. У міру того, як великі міста розширюють свої кордони, диким звірам доводиться по-своєму боротися за свої права.

Не завжди це безпечно для людини, але бувають також анекдотичні випадки. Рік тому один кабан став героєм ЗМІ після того, як в берлінському парку поцупив сумку з ноутбуком у німецького натуриста. Оголеному чоловікові довелося гнатися за звіром.