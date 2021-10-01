Серійний вбивця, якого шукали 35 років. Ким виявився маніак Рябий

15 хвилин(и) тому

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, "Рябий" насправді був поліцейським

Французька поліція за аналізом ДНК встановила особу насильника і вбивці на прізвисько "Рябий" (Le Grele), якого не могли спіймати понад 30 років.

Ним виявився колишній поліцейський Франсуа Веров, який у кінці вересня наклав на себе руки.

"Рябий" вчиняв злочини з 1986 по 1994 роки у Парижі та околицях. Але кожен раз йому вдавалося вислизати від поліції.

Серед найгучніших його злочинів було викрадення, зґвалтування і вбивство 11-річної Сесіль Бльош у містечку Фонтенбло в 1986 році.

Одного разу дівчинка не прийшла в школу. А незабаром її прикрите старим килимом тіло знайшли у підвалі багатоквартирного будинку, де вона жила.

Автор фото, EMMANUEL PAGNOUD/MAXPPP Підпис до фото, Фоторобот "Рябого" висів у відділках поліції Франції 35 років

Саме тоді за злочинцем і закріпилася його кличка, адже дехто з мешканців будинку, зокрема і брат вбитої Сесіль, розповіли, що в день її зникнення бачили у ліфті людину зі слідами вугрів на обличчі.

Пошуки "Рябого" стали одним з пріоритетних завдань не лише паризької, але і всієї французької поліції.

Сесіль Бльош убили з особливою жорстокістю - на тілі дівчинки виявили сліди удушення і ножові рани.

Фоторобот "Рябого" десятиліттями висів на стіні паризьких поліцейських відділків і в багатьох інших місцях. Але, судячи з усього, він був надто неточним, адже ніхто з поліцейських так і не зміг упізнати в ньому свого колегу.

До лав поліції Веров перейшов у 1988 році, вже після першого злочину "Рябого". До цього він служив у військовій жандармерії.

А в останні роки Веров був на пенсії.

Як знайшли вбивцю

Крапку в цій справі вдалося поставити лише завдяки тому, що слідство вирішило перевірити всіх співробітників поліції і жандармерії, які працювали в Парижі в роки скоєння злочинів.

Адвокат родичів жертв вважає, що зробити це слід було вже давно. За його словами, ще багато років тому були підстави підозрювати, що злочинець має стосунок до органів правопорядку.

Він майже не залишав слідів на місці злочину. А характер вбивств вказував на те, що діє людина, яка добре розбирається у ранах.

Крім того, деякі жертви зґвалтувань говорили, що він заманював їх поліцейським посвідченням.

У вересні листи з проханням з'явитися та здати аналіз ДНК розіслали 750 колишнім і чинним поліцейським.

24 вересня такий лист отримав і Франсуа Веров. У ньому йшлося, що через п'ять днів його чекають в лабораторії для здачі аналізу.

27 вересня дружина Верова заявила про його зникнення.

Незабаром тіло 59-річного чоловіка знайшли в орендованій квартирі у містечку Ле-Грю-Дю-Руа на середземноморському узбережжі Франції.

Експоліцейський наклав на себе руки й залишив записку, в якій зізнався, що сам він і був "Рябим".

Посмертний аналіз ДНК чоловіка допоміг встановити його причетність до низки злочинів 30-річної давності:

Вбивство 11-річної Сесіль Бльош, 1986 рік.

Вбивство 38-річного Жіля Політі і його супутниці, німкені Ірмгард Мюллер, 1987 рік.

Вбивство 19-річної Карін Лерой, 1994 рік. Вона пропала дорогою до школи. Її тіло виявили більш ніж за місяць на околиці лісу.

Зґвалтування 26-річної жінки з Німеччини та двох дівчаток 14 і 11 років (рік цих злочинів не уточнюється). Одна з жертв тоді вперше дала покази, що насильник назвав себе поліцейським.

Повний текст передсмертного листа не розголошується, але за французькими медіа, що посилаються на свої джерела, Веров розповів, що всі злочини скоював імпульсивно, однак пізніше зміг взяти себе в руки і припинив вбивства.

У своєму листі він частково описує самі злочини, але ні слова не говорить про своїх жертв.

Адвокат сімей загиблих заявляє, що має намір домагатися поновлення розслідувань усіх нерозкритих злочинів за період, коли метод порівняльного аналізу ДНК ще не застосовувався.