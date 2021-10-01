Саакашвілі затримали у Грузії, він у в'язниці

2 годин(и) тому

Автор фото, TV Pirveli

Експрезидента Грузії Міхеіла Саакашвілі затримали грузинські правоохоронці. Про це заявив прем'єр країни Іраклій Гарібашвілі на брифінгу в п'ятницю ввечері, повідомляють грузинські ЗМІ.

"Хочу повідомити, що третій президент Грузії, який був у розшуку, Саакашвілі затриманий і переведений у пенітенціарний заклад", - сказав пан Гарібашвілі.

Автор фото, Georgian Government Підпис до фото, Грузинський прем'єр виступив разом з керівником МВС та головою Служби державної безпеки

"Наші правоохоронці провели операцію із затримання Міхеіла Саакашвілі на найвищому рівні. У правоохоронних органів була попередня інформація про його переміщення з України до Грузії, цей процес був під повним контролем", - запевнив Гарібашвілі.

На брифінгу також були голова МВС Грузії Вахтанг Гомеларулі та керівник Служби державної безпеки Грігол Лілуашвілі.

За інформацією прем'єр-міністра, маршрут був весь під контролем спецслужб попри те, що протягом дня правляча партія заявляла, ніби Саакашвілі не в Грузії й опубліковані ним відео - фейк.

Автор фото, Mikheil Saakashvili Підпис до фото, На Facebook Міхеіла Саакашвілі вже після затримання з'явилося кілька відеозвернень у яких він припустив, що його можуть затримати, але закликав своїх прихильників "боротися до останнього"

"Обрали такий час і місце, щоб чинники, які могли перешкодити затриманню, були мінімальними", - відзначив грузницький прем'єр, без додаткових деталей.

"Саакашвілі затримали не на кордоні, а вже в країні, куди він проник потайки. Точне місце затримання не назвали. За даними деяких журналістів, спецоперацію з затримання експрезидента провели в одному з районів Тбілісі, але офіційних підтверджень поки що не наводиться", - пише сайт "Грузія он-лайн".

Згодом з'явилися перші кадри затриманого Саакашвілі, які опублікував канал TV Pirveli.

Автор фото, TV Pirveli

На них видно, як правоохоронці спочатку виводять експрезидента Грузії з авто, а потім заводять у будівлю.

Міхеіл Саакашвілі у наручниках та посміхається. Директор опозиційного грузинського телеканалу "Мтаварі" Ніка Гварамія повідомив, що, за його даними, Саакашвілі затримали у Тбілісі і він перебуває у в'язниці міста Руставі недалеко від столиці.

Міхеіл Саакашвілі - громадянин України. В українському МЗС вже заявили, що вимагатимуть пояснень щодо причин його затримання від Грузії.

"До Міністерства закордонних справ запросили керівника посольства Грузії в Україні для отримання офіційної інформації про підстави та обставини затримання Михайла Саакашвілі", - повідомив Ніколенко.

Зізнання Ясько

Автор фото, Ліза Ясько

А депутатка Верховної Ради Єлизавета Ясько опублікувала відеозвернення, у якому підтримала Саакашвілі та зізналася, що вони з ним "разом".

"Ми записали це відео до від'їзду Михайла Mikheil Saakashvili до Грузії. Про те, що ми разом. Про те, що любимо один одного та підтримуємо. Любов та Боротьба за свою Державу - це найблагородніша справа!", - написала українська депутат.

"Я підтримую його боротьбу. Бо тільки справжні борці з таким великим серцем та любов'ю до своєї держави можуть змінювати світ! Тільки такі, як Міша, готові ризикувати за свою Батьківщину. Я його повністю підтримую. Бо вчинила б так само за Україну", - додала вона.

І попросила МЗС України, президента України Володимира Зеленського та інших представників української влади "захищати наших громадян".

Повернення Саакашвілі

У п'ятницю пан Саакашвілі заявив, що повернувся до Грузії перед муніципальними виборами, які пройдуть 2 жовтня.

Вранці 1 жовтня він почав публікувати в соцмережах пости грузинською мовою, з яких випливало, що він вже перебуває в Грузії.

"Доброго ранку, Грузіє. Уже з Грузії, вісім років по тому", - написав Саакашвілі.

Також він опублікував відеозвернення, де у темряві в капюшоні, ймовірно, був на набережній Батумі.

"Я так сумував за цими місцями, сьогодні моя мрія збулась. До кінця вона здійсниться, коли Грузія встане на ноги", - розповів Саакашвілі.

Водночас МВС Грузії тоді заявило, що не має інформації про те, що Саакашвілі перебуває на грузинській території, та нагадало, що на батьківщині на нього чекає ув'язнення.

Лідер провладної партії "Грузинська мрія" заявляв раніше, що Саакашвілі не перебуває в Грузії, та назвав його клоуном.

Там навіть припускали, що він насправді у Трускавці.

У Грузії Міхеіла Саакашвілі заочно засудили до шести років тюрми.

Його визнали винним в організації нападу на колишнього депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Ексдепутата зупинили у центрі Тбілісі співробітники МВС Грузії, виволокли його з автомобіля і жорстоко побили.