Відео 80 жінок, які мочилися на вулиці, виклали на порносайт. Суд не вважає це криміналом

20 хвилин(и) тому

Автор фото, MUJERES EN IGUALDAD BURELA Підпис до фото, В Іспанії проходять протести жінок проти порушення їхніх прав

Іспанський суд відхилив скаргу жіночих правозахисних груп щодо відео, на якому десятки жінок мочаться у публічному місці. Невідомі змонтували його під час фестивалю A Maruxaina у містечку Серво.

На ролик потрапили близько 80 жінок, які сходили "по маленькому" на одній з вуличок біля фестивалю через брак громадських туалетів у 2019 році.

У багатьох випадках на відео чітко видно обличчя жінок та їхні геніталії.

За перегляд цього ролику на деяких порносайтах вимагали плату.

Багато жінок, які побачили себе на відео, звернулися до правоохоронців, щоб ті розслідували цю ситуацію та знайшли авторів. Вони вважають, що невідомі "оператори" порушили їхнє право на приватність.

"У мене була паніка"

Автор фото, MUJERES EN IGUALDAD BURELA Підпис до фото, Ситуація з відмовою суду розслідувати цю справу викликала протести та онлайн-кампанію

Місцевий суддя Пабло Муньос Васкес відклав справу, на що подала апеляційну скаргу асоціація "Жінки за рівність Бурела".

Згодом той самий суддя підтвердив своє попереднє рішення не розглядати справу на підставі того, що відео записали у публічному місці, а тому його не можна розглядати як кримінальне правопорушення по згаданій статті.

На думку судді, автори відео не мали на меті завдати фізичних чи моральних травм зображених жінок.

"У мене просто була паніка", - зізнається Дженіфер, одна з жінок, які потрапили на відео.

Вона пригадує, як подруга розповіла їй про ці кадри на порносайті.

"Коли я побачила відео, я заплакала. Я була по-справжньому збентежена та не знала, що робити", - скаржиться жінка.

Як і багато інших, вона зверталася за психологічною допомогою через цей випадок.

Але рішення судді не розглядати справу ще більше посилило її травму, нарікає Дженіфер: "Воно мене так розчарувало. Фактично вони кажуть, що це ok, коли хтось записує вас на вулиці, постить це на порносайті та заробляє на цьому".

А у асоціації "Жінки за рівність Бурела" попереджають, що це може стати прецедентом, який зробить безкарними авторів подібних відео.

"Те, що ви знаходитесь у публічному місці, ще не означає, що зйомки інтимних зображень та поширення їх не є злочином. Адже тут йдеться про фундаментальні права", - пояснює представниця жіночої асоціації Анна Гарсія.

Рішення суду також викликало палкі політичні дебати в Іспанії між правими та лівими.

Жінки ж, які постраждали від даної ситуації, знову подають апеляцію, але вже до суду провінції, у надії, що справу все ж будуть розслідувати.