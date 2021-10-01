Саакашвілі затримали, транзит газу в обхід України, пересадка серця дитині. Теленовини ВВС

У випуску 1 жовтня:

  • Міхеїла Саакашвілі затримали і відправила у в'язницю у Грузії, заявляє грузинська влада. Раніше політик казав, що приїхав у Батумі.
  • Газова суперечка Києва і Будапешта: "Газпром" почав качати природний газ Угорщині в обхід України.
  • Перша операція пересадки донорського серця дитині в Україні.

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