Саакашвілі затримали, транзит газу в обхід України, пересадка серця дитині. Теленовини ВВС
У випуску 1 жовтня:
- Міхеїла Саакашвілі затримали і відправила у в'язницю у Грузії, заявляє грузинська влада. Раніше політик казав, що приїхав у Батумі.
- Газова суперечка Києва і Будапешта: "Газпром" почав качати природний газ Угорщині в обхід України.
- Перша операція пересадки донорського серця дитині в Україні.
Ви також можете подивитись випуск на YouTube.
І підписуйтеся на наш Youtube-канал!
Головне
подкаст
Що це було
Головна історія тижня, яку пояснюють наші журналісти
Випуски