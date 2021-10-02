Затриманий в Грузії Саакашвілі оголосив голодування

8 хвилин(и) тому

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Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який багато років не з'являвся на батьківщині через кримінальні справи, повернувся до країни. Його затримали у Тбілісі.

Представниця Саакашвілі Ніно Ломджарія заявила, що він оголошує голодування і вимагає зустрічі з консулом України. Саакашвілі - громадянин України.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що її офіс не буде просити помилування для затриманого колишнього лідера країни.

Саакашвілі заявив, що повернувся, щоб підтримати людей під час місцевих виборів.

Як спіймали Саакашвілі

Про затримання Саакашвілі повідомив прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі ввечері в п'ятницю.

"Наші правоохоронні органи на вищому рівні провели захід з затримання Міхеіла Саакашвілі. Вони мали попередню інформацію про його пересування, починаючи з України, в напрямку Грузії, і цей процес був під повним контролем", - сказав на брифінгу Гарібашвілі.

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Під час затримання він не чинив опору. Згодом з'явилися перші кадри затриманого Саакашвілі, які опублікував канал TV Pirveli.

Кілька днів тому Саакашвілі у соцмережах оголосив, що повернеться до Грузії у суботу, 2 жовтня. Проте вже 1 жовтня він оприлюднив відео з Батумі.

"Доброго ранку, Грузія, вже з Грузії через вісім років", - написав Саакашвілі у Facebook, а також розмістив відео. "Вітаю вас з Батумі і закликаю всіх йти 2 жовтня на місцеві вибори. Ми обов'язково переможемо і будемо святкувати перемогу", - сказав колишній президент.

Напередодні міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що політик кордон країни не перетинав. "Михайло Саакашвілі не знаходиться на території Грузії, і він не перетинав грузинський кордон, - заявив представник МВС країни Олександра Дарахвелидзе. - У нас є інформація від української сторони, що Саакашвілі не виїжджав з України".

При цьому представники влади заявили, що чекають Саакашвілі, щоб відправити його у тюрму.

Саакашвілі закликав своїх прихильників проголосувати 2 жовтня, а на наступний день, в неділю, відправитися в похід в напрямку Тбілісі, щоб "захистити результати виборів".

Колишній президент говорив, що має намір приєднатися до однієї з таких колон. "Якщо до цього узурпаторський уряд зможе мене затримати, це повинно збільшити нашу силу. У будь-якому випадку відступати я не має наміру - і, сподіваюся, що ви теж", - писав Саакашвілі.

Представник партії Саакашвілі "Єдиний національний рух" (ЄНР) Мурман Думбадзе не розповів, як саме політик перетнув кордон. В українському офісі Саакашвілі стверджували, що той залишив Київ вночі.

Лунали заяви, що відео Саакашвілі - це фейк і він насправді перебуває в Україні.

Саакашвілі в п'ятницю опублікував в соцмережах відео, в якому оголосив, що вирішив створити сім'ю з депутатом української президентської партії "Слуга народу" Єлизаветою Ясько. Звернення опублікували у соцмережах Саакашвілі і Ясько.

Автор фото, Ліза Ясько

"Ми записали це відео до від'їзду до Грузії. Про те, що Грузія і Україна разом. Ми домовилися, що в разі затримання опублікуємо це відео. Я і Ліза разом. Україна підтримує Грузію! Все буде добре! Боротьба за свободу", - написав Саакашвілі в коментарі до відео.

Дружина Саакашвілі Сандра Рулофс (про їх офіційне розлучення не було відкритої інформації) написала в соцмережах в п'ятницю, що її чоловік виявив мужність, повернувшись до Грузії.

У Грузії Міхеіла Саакашвілі заочно засудили до шести років тюрми.

Його визнали винним в організації нападу на колишнього депутата Валерія Гелашвілі у 2005 році.

Ексдепутата зупинили у центрі Тбілісі співробітники МВС Грузії, виволокли його з автомобіля і жорстоко побили.