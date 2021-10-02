Білорусь може стати єдиною військовою базою з Росією - Лукашенко

10 хвилин(и) тому

Автор фото, Reuters

Якщо буде потрібно, Білорусь перетвориться на єдину військову базу з Росією. Про це білоруський політик заявив в інтерв'ю американській телекомпанії CNN.

Його запитали, чи не передає він контроль над країною до Москви?

Лукашенко назвав це відповів питанням на питання: "Якщо ви настільки боїтеся, що Білорусь може перетворитися на західний форпост Росії, навіщо ви проводите цю безглузду політику?".

Згодом він додав, що по суті Білорусь була давно форпостом, але не Росії, а Союзної держави Росії та Білорусі.

Автор фото, Reuters

"На цьому західному фронті у нас фактично єдина армія, єдина військова міць, якою керує білоруська армія. І в разі конфлікту, ми цього не приховуємо, нас вся західна частина збройних сил Росії буде підтримувати. Я вас не лякаю. Я просто вам нагадую те, про що ми постійно говоримо", - заявив пан Лукашенко.

За його словами, при виникненні загроз, форпост буде створений протягом місяця.

"Якщо буде потрібно, то Білорусь перетвориться на єдину базу Білорусі та Росії. Військову базу. Для того, щоб протистояти вашій агресії. Якщо раптом ви або окремі сусідні держави на це зважитеся. Ви це повинні чітко розуміти", - попередив Лукашенко.

Раніше прем'єр Білорусі Роман Головченко заявив про фінішну пряму узгодження інтеграції Білорусі з Росією.

13 вересня Лукашенко розповів, що має намір розмістити на кордоні з Україною російські зенітні ракетні комплекси C-400.

В інтерв'ю CNN Олександр Лукашенко відмовився вибачатися за порушення прав людини у країні.

Журналіст CNN процитував свідчення правозахисних організацій Human Rights Watch та Amnesty International про чисельні побиття людей у країні.

Рік після протестів

У серпні 2020 року у Білорусі відбулися президентські вибори, після яких у країні почалися найбільші протести за останні кілька десятків років - тисячі людей не повірили у перемогу Олександра Лукашенка та вимагали, щоб він пішов від влади.

У підсумку протести жорстоко розігнали, сотні людей потрапили за грати, кілька протестувальників загинули. Лідерів опозиції або арештували, або змусили виїхати з країни.

Західні країни ввели ряд економічних санкції проти Білорусі і її чиновників, до яких приєдналася і Україна.

Автор фото, Getty Images Підпис до фото, Із затриманими поводилися досить ‎жорстко

Ці обмеження ще посилили після примусової посадки літака з білоруським опозиційним журналістом Романом Протасевичем, якого у підсумку арештували разом з його дівчиною. Україна закрила свій авіапростір для білоруських літаків.

Нещодавно Велика Британія запровадила нові санкції проти білоруських нафтопродуктів та калійної промисловості. Нові обмеження для Мінська очікують і від США.

В Україні ж продовжують працювати автозаправки з білоруськими нафтопродуктами.