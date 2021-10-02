Деніел Крейг отримає зірку на голлівудській Алеї слави

1 година тому

Автор фото, Getty Images

Британському актору Деніелу Крейгу, який зіграв головну роль у новому фільмі про пригоди Джеймса Бонда "Не час помирати", присвятять зірку на голлівудській Алеї слави.

Церемонія пройде в середу, 6 жовтня. Як очікується, на ній виступлять актор Рамі Малек, який зіграв у новому фільмі про Бонда Люцифера Сафіна, а також продюсери бондіани Барбара Брокколі і Майкл Вілсон.

Зірка Крейга стане 2704-ю на Алеї слави. Її відкриють за адресою 7007 Hollywood Boulevard.

Крейг стане четвертим актором, який зіграв Бонда і був відзначений зіркою.

Раніше зірки на Алеї слави отримали виконавці ролі Бонда Роджер Мур і Пірс Броснан.

Крім того, зіркою відзначили і британського актора Девіда Нівена, який зіграв Бонда у неофіційному фільмі бондіани "Казино Рояль" у 1967 році. Зірка Крейга буде розташована поруч із зіркою Мура.

"Деніел Крейг - ікона британської культури, як і Джеймс Бонд, якого він зіграв в п'яти фільмах про агента 007. Ми раді розмістити його зірку на Алеї слави поряд із зіркою іншого знаменитого актора, який зіграв Бонда, - Роджера Мура. Шанувальники будуть в захваті, коли побачать, що їхні зірки розташовані на 7007 Hollywood Boulevard", - заявила продюсерка Алеї слави Ана Мартінес.

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Світова прем'єра нового фільму про пригоди Джеймса Бонда "Не час помирати" відбулася 28 вересня в лондонському Альберт-холі.

Фільм мав вийти у квітні минулого року, але дату прем'єри неодноразово переносили через пандемію коронавірусу.

Автор фото, AFP Підпис до фото, Два принци з дружинами - принц Вільям з Кейт і принц Чарльз з Каміллою відвідали прем'єру Бонда

"Не час помирати" стала 25-м стрічкою бондіани. Крейг зіграв агента 007 в останнє. Це п'ята роль Бонда в його кар'єрі.

В Україні фільм йде у прокаті з 30 вересня.