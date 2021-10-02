Тайвань заявив про масове вторгнення китайських військових літаків

9 хвилин(и) тому

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Тайвань заявив про найбільше в історії вторгнення китайської військової авіації в зону його протиповітряної оборони: у п'ятницю там двома хвилями пролетіли 38 літаків.

Про це повідомило міністерство оборони Тайваню.

У відповідь Тайвань підняв у повітря свої літаки та розгорнув ракетні комплекси.

Китай вважає Тайвань своєю провінцією, що відкололася, а Тайвань наполягає, що є незалежною державою. Там є власна конституція, армія та обраний уряд.

Тайбей скаржиться, що Пекін все частіше здійснює місії поблизу острова, а китайські винищувачі постійно порушують тайванську зону ППО.

"Китай необґрунтовано веде військову агресію, порушуючи регіональний мир", - сказав прем'єр-міністр Тайваню Су Цзен-чан.

Китай поки не прокоментував інцидент. Раніше такі польоти в Пекіні пояснювали "захистом суверенітету" та протидією "змові" між Тайванем і Сполученими Штатами.

У заяві міністерства оборони Тайваню йдеться, що 25 літаків Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) увійшли у південно-західну частину тайванської зони ППО у світлу пору доби, пролетівши над акваторією поблизу островів Пратас.

Зона розпізнавання ППО розташована за межами країни та національного повітряного простору, але іноземні літаки там все одно ідентифікують, відстежують та контролюють в інтересах національної безпеки.

Пізніше у п'ятницю ввечері послідувала друга хвиля з 13 китайських літаків у тому ж районі. Вони пролетіли над акваторією між Тайванем та Філіппінами.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що цього разу це були чотири бомбардувальники H-6, які можуть нести ядерну зброю, та один протичовновий літак.

Важливі факти про конфлікт Китаю і Тайваню

Після громадянської війни 1949 року в Китаї та на Тайвані були різні уряди. Пекін намагається обмежити діяльність Тайваню на світовій арені. І Китай, і Тайвань прагнуть всіляко обмежити вплив одне одного в Тихоокеанському регіоні.

Останнім часом напруженість між ними зросла, і Пекін не виключає застосування сили для повернення острова під свій контроль.

Хоча офіційно незалежність Тайваню визнають лише кілька держав, він відіграє важливу роль в комерції та торгівлі.

США, як і багато інших країн, не мають офіційних відносин з Тайванем, але в американському законі прописано, що країна має надавати Тайваню засоби для оборони.