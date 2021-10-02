Відставка Разумкова: у "Слузі народу" зібрали підписи
Для початку розгляду відставки Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради вже зібрали підписи.
Про це повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олексій Устенко.
На запитання, скільки вже зібрано підписів, він заявив: "Понад 150".
Для звільнення спікера треба спочатку зібрати 150 підписів, а потім 226 голосами проголосувати за його відставку у сесійній залі.
Устенко зауважив, що на момент, коли він ставив свій підпис, загалом було вже близько 160-ти.
30 вересня спікер ВР повідомив, що фракція "Слуга народу" ініціювала його відставку з посади голови Верховної Ради.
Пізніше в "Слузі народу" заявили, що звернення голови фракції Давида Арахамії про підписи щодо відставки Разумкова - його особиста ініціатива.
Арахамія отримав підписні листи і взяв із собою до Трускавця.
Зараз у Трускавці відбувається виїзне засідання фракції "Слуга народу". У ньому бере участь президент Володимир Зеленський.
Крок, що назрівав
Дмитро Разумков на початку виборчої кампанії майбутнього президента Володимира Зеленського був одним з його найближчих соратників. Він же очолив список партії "Слуга народу" на дострокових парламентських виборах 2019 року.
Але відтоді його відносини з Банковою зіпсувалися. Розмови про те, що Разумкова цього політичного сезону можуть відправити у відставку, тривали вже кілька місяців.
Він відкрито конфліктував зі своєю ж президентською фракцією. Найгучніший конфлікт із лідерами фракції "Слуга народу" виник через законопроєкт про деолігархізацію.
У "Слузі народу" були невдоволені тим, що Разумков начебто "гальмував" закон про олігархів, направивши до Венеціанської комісії на експертизу законопроєкт, ухвалений лише у першому читанні.
Нерідко Дмитро Разумков мав відмінну від інших думку на засіданнях РНБО. Особливо це стосувалось санкцій щодо громадян України.
"Справа не тільки в законі про олігархів. Разумков себе зараз поводить як спікер опозиції", - розповідав ВВС News Україна депутат фракції "Слуга народу" на умовах анонімності.
Крім того, "Слуга народу" пропонувала свою кандидатуру керівника апарату Верховної Ради, а Разумков усі кандидатури від партії забракував.
Попри те, що останні два тижні Разумков перебував на лікарняному через коронавірус, він публічно запевняв ЗМІ, що у відставку не збирається і не має наміру змінюватися на догоду тій чи іншій фракції.
Експерти припускають, що голосів за відставку спікера цілком може вистачити. На допомогу "слугам" можуть прийти депутати з груп "За майбутнє" та "Довіра".
На місце Разумкова може претендувати його заступник - Руслан Стефанчук, припускають експерти.
Опозиційні фракції переважно не підтримують відставку Разумкова, називаючи його "збалансованим спікером", який враховує думку усіх депутатів.
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