У чоловіка в шлунку знайшли кілограм шурупів і цвяхів

12 хвилин(и) тому

Автор фото, TASS via Getty Images Підпис до фото, Гайки і болти. Стокове фото

У литовця видалили зі шлунка понад кілограм цвяхів та шурупів.

Про це повідомила лікарня при Клайпедському університеті.

Чоловік почав ковтати металеві предмети місяць тому після відмови від алкоголю, кажуть лікарі.

Його ушпиталили з сильними болями в животі.

За даними литовського мовника LRT, деякі з предметів, вилучених під час тригодинної операції, були до 10 см завдовжки.

Лікарня надала місцевим ЗМІ фото хірургічного лотка, заваленого цвяхами і шурупами, які дістали зі шлунка піцієнта.

Медики зізналися, що ніколи не бачили нічого подібного. "Це унікальний випадок", - ділиться враженнями хірург Шарунас Дайліденас.

Після операції пацієнт перебуває у стабільному стані.