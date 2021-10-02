Меркурій зблизька. BepiColombo надіслав перші фото

35 хвилин(и) тому

Автор фото, @BepiColombo Підпис до фото, Перші зображення Меркурія в рамках місії отримали за допомогою контрольних, а не наукових камер

Космічний апарат BepiColombo здійснив перший проліт повз Меркурій - найменш вивчену планету Сонячної системи.

Про це повідомило Європейське космічне агентство (ЄКА).

Зонд пролетів над поверхнею планети на висоті 200 км і повернувся у глибокий космос.

В агенстві пояснили, що BepiColombo здійснив перший з шести запланованих прольотів біля Меркурія, під час яких постійно змінюватиме [свою] траєкторію.

"Це необхідно, зокрема, для того, щоб уповільнити апарат після двох років зближення з Сонцем і закріпити його в гравітаційному полі Меркурія, щоб він міг залишитися на орбіті планети".

Перші зображення Меркурія в рамках місії отримали лише за допомогою контрольних чи інженерних камер, встановлених на зовнішньому боці космічного судна.

Це звичайні чорно-білі знімки.

Однак вчені сподіваються побачити на поверхні планети деякі знайомі об'єкти.

"Гадаю, ми впізнаємо кратер Койпер. Він - дуже яскравий", - припустив Дейв Ротері з Відкритого університету Великої Британії.

"Потрібно почекати. Ми знаємо, що має бути в полі зору, але з огляду на освітлення та можливості цих невеликих камер - є певна невизначеність", - сказав він BBC News.

Європейське космічне агентство обіцяє зібрати разом усі фото з польоту, щоб зробити невеликий фільм, який, найімовірніше, вийде в понеділок.

Автор фото, NASA/JHU-APL Підпис до фото, Науковці сподіваються, що зможуть побачити на фото деякі знайомі об'єкти на кшталт кратера Койпер

Про місію BepiColombo

Цей спільний європейсько-японський проєкт, що розробляли майже два десятиліття.

Дві космічні станції разом здійснюють подорож до Меркурія, але по прибуттю розділяться, щоб виконати окремі дослідження.

Завдання місії - не лише більш докладно вивчити структуру Меркурія та визначити природу його магнітного поля, а й загалом зрозуміти, як формуються та еволюціонують планети, розташовані так близько до материнської зірки. А також перевірити деякі положення теорії відносності.

Попри свою відносну близькість до Землі, Меркурій - один з найменш вивчених об'єктів Сонячної системи. Насамперед тому, що до нього неймовірно складно дістатись.

Автор фото, NASA / JHU Applied Physics Lab / Carnegie Inst. Wa Підпис до фото, Таким Меркурій побачила космічна станція НАСА Messenger

Загалом BepiColombo має пролетіти 9 млрд км - це вдвічі більше, ніж радіус всієї Сонячної системи.

Інтенсивність сонячного випромінювання на Меркурії приблизно у 10 разів вища, ніж на Землі. Апарату доведеться працювати в умовах як екстремально низьких, так і екстремально високих температур (від -180 до +450 °C)

Науковці сподіваються, що паралельні наукові програми дозволять розгадати безліч загадок, пов'язаних з планетою. Однією з них є залізне ядро, що складає 60% маси Меркурія. Наука поки не може пояснити, чому на планеті такий тонкий кам'яний шар.