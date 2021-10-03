У партії мільйон питань до Разумкова. Зеленський про відставку спікера

13 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Голова парламенту Дмитро Разумков вже не є членом команди "Слуг народу", а однопартійці мають до нього "мільйон питань", заявив президент Володимир Зеленський.

Так він прокоментував можливість відставки спікера на виїзному засіданні фракції "Слуга народу" у Трускавці, зазначивши також, що це є "внутрішнім питанням партії, фракції, монобільшості".

"Партія має мільйон питань до голови (Верховної Ради - Ред.), і я вчора їх чув усі. Не як до голови Верховної Ради, а як до людини, яка була делегована командою і є членом цієї команди. Ми всі розуміємо, що на сьогодні він не є членом команди, і він про це говорить достатньо відкрито", - пояснив президент.

Він також назвав таку позицію спікера "особистим вибором", зазначивши, що у питанні політичної приналежності "рабства немає".

Автор фото, UNIAN Підпис до фото, 2019 рік

Дмитро Разумков на початку виборчої кампанії майбутнього президента Володимира Зеленського був одним з його найближчих соратників. Він же очолив список партії "Слуга народу" на дострокових парламентських виборах 2019 року.

Тепер "Слуги народу" ініціюють його відставку.

Президент Зеленський нагадав, що на посаду голови Верховної Ради Дмитра Разумкова делегувала саме партія "Слуга народу", і, як представник "Слуг народу", спікер мав підтримувати позицію цієї політичної сили у низці питань, наприклад, при запровадженні "санкцій проти Медведчука" або розгляді законопроєкту про боротьбу з олігархами, але "він пішов іншим шляхом".

Сама ж фракція "Слуга народу" планує розпочати процедуру відкликання Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради з понеділка. Там кажуть, що необхідну для цього кількість підписів - понад 150 - вже зібрали.

Дмитро Разумков повідомив про те, що його хочуть усунути з посади ще 30 вересня, і заявив, що сам залишати посаду не збирається. Він також запропонував провести засідання фракції "Слуга народу", і висловив готовність дати відповідь на будь-які запитання щодо своєї діяльності на посаді спікера. Проте у партії, список якої він очолював, поки що вирішують долю спікера без його участі.