Зеленський хоче повернути громадянина України Саакашвілі

31 хвилин(и) тому

Автор фото, UNIAN

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі є громадянином України, і, як і у випадку з іншими українськими громадянами, президент та уряд працюватимуть над його поверненням до України, заявив Володимир Зеленський.

"Я як президент України займаюся постійно тим, що повертаю громадян України різними можливостями, які у мене є, які мені надала влада", - пояснив український президент.

"Пан Саакашвілі є громадянином України, тому його це теж стосується, і всі інституції, включно з Міністерство закордонних справ і наші посольства, які працюють у Грузії, і на рівні посла Грузії, який працює в Україні, і на рівні розмов між нашими Кабінетами міністрів, на рівні розмов прем'єрів - ми всі будемо цим займатися", - заявив Володимир Зеленський у Трускавці, де перебуває на виїзному засіданні фракції "Слуга народу".

Президент також твердить, що був здивований від'їздом пана Саакашвілі, назвавши експрезидента "цікавою людиною".

Міхеіл Саакашвілі, який багато років не з'являвся на батьківщині через кримінальні справи, порушені проти нього, повернувся до Грузії 2 жовтня. Своє повернення він пояснив тим, що хоче підтримати людей під час виборів в країні.

За попередніми даними ЦВК Грузії, заснована Саакашвілі партія "Єдиний національний рух" (ЄНР), може отримати друге місце у перегонах, лідером яких поки що є правляча партія "Грузинська мрія".

Міхеіл Саакашвілі був президентом Грузії від 2004 до 2013. Він залишив Грузію вісім років тому і був там заочно засуджений. У нинішніх виборах Саакашвілі участі не бере, але у політика в Грузії залишається чимало прихильників.

Протягом дев'яти років перебування при владі "Грузинської мрії" Саакашвілі там критикують найбільше.

Міхеіла Саакашвілі затримали у Тбілісі і помістили у СІЗО. Представниця Саакашвілі Ніно Ломджарія заявила, що він оголошує голодування і вимагає зустрічі з консулом України.

У Грузії політика заочно засудили до шести років тюрми по тому, як визнали винним в організації нападу на колишнього грузинського депутата Валерія Гелашвілі. Напад

Напад був у 2005 році. Ексдепутата зупинили у центрі Тбілісі співробітники МВС Грузії, виволокли його з автомобіля і жорстоко побили. стався у 2005, а кримінальну справу щодо цього інциденту заново порушили у 2013 році, коли Саакашвілі вже пішов з посади президента.